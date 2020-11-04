Крупный пожар произошел в частном секторе в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю / 22.mchs.gov.ru

В ночь на 4 ноября в Барнауле по улице Матросова произошел пожар в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, вызов поступил в 01:38. К моменту приезда пожарных открытым огнем полыхали двухквартирный дом и надворные постройки, расположенные под одной крышей.

Полностью последствия пожара ликвидировали к 03:37. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 120 квадратных метров. В результате повреждены кровля, стены и перекрытия. Пострадавших нет.

В тушении участвовали 29 пожарных и восемь единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются.