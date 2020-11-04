Националисты вышли на "Русский марш" в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 4 ноября барнаульские националисты вышли на акцию "Русский марш". В столице Алтайского края это мероприятие провели впервые с 2013 года.

Как сообщил корреспондент amic.ru, участники акции начали собираться в 13 часов на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Петра Сухова напротив здания горбольницы № 8. Затем шествие отправилось до сквера на улице Германа Титова.

Всего на "Русском марше" собралось более 50 человек. Они выкрикивали лозунги "Россия все – остальное ничто", "Москва без Сибири – мертвая земля", "Долой капитализм" и другие. За соблюдением общественного порядка следили сотрудники полиции и Росгвардии.