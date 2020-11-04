Националисты вышли на "Русский марш" в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Днем 4 ноября барнаульские националисты вышли на акцию "Русский марш". В столице Алтайского края это мероприятие провели впервые с 2013 года.
Как сообщил корреспондент amic.ru, участники акции начали собираться в 13 часов на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Петра Сухова напротив здания горбольницы № 8. Затем шествие отправилось до сквера на улице Германа Титова.
Всего на "Русском марше" собралось более 50 человек. Они выкрикивали лозунги "Россия все – остальное ничто", "Москва без Сибири – мертвая земля", "Долой капитализм" и другие. За соблюдением общественного порядка следили сотрудники полиции и Росгвардии.
Комментарии
Полицаев больше чем митингующих.
а в чем смысл акции? от националистов что хорошего могут люди ждать - очистить страну от мигрантов разве что, а тут про это даже ни слова
У росгвардии новый камаз-автозак? Или его только националистам пригоняют, а навальнисты пусть довольствуются пазиком?
Чё хотят то?
Русские намордников никогда не носили
Наверное, для осознания силы русского большинства такие марши нужны. Но только не по 50 человек))
Санкционированная властями акция, лозунги ни о чём, так, дешёвый пиар
4.11.2020 15:36
- гость -
___
Все правильно. Навальнятам нужен детский автобус.
4.11.2020 15:37
Пpoxoдимeц
Ну ты то без намордника можешь только из конуры гавкать.
Явно не хватает ряженных казачков и попов
не хватает ряженных казачков и попов
В бюджет не вписались.
В Барнауле нет смысла пикеты устраивать)) Тут нет власти...
Давить их надо, пока они маленькие!
Интересно, причем тут нацисты и флаги СССР?
Деваха в бирюзовой куртке ниче у них была. Лозунги занятные. Вполне бы подошел и "Динамо Барнаул - чемпион"
Тожероссияне возмущены
"Долой капитализм" - это комментаторам и не нравится...
И имперские флаги и флаги СССР и лимонки, бороды, медальки... какие долболобы, прости оспади . Капитализм их не устраивает, а правящий режим - вполне, ни слова против сказочного и его жулья.
ни слова против сказочного и его жулья.
Что наводит на мысль кто эту бессмысленную акцию проплачивает. PS Если я не слепой и не вижу чего требуют эти люди, то поясните пожалуйста.
Организатор марша Единая россия
4.11.2020 16:07
- гость -
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То чувство, когда путаешь нацизм с национализмом.
Надеюсь скоро таких по 50 тысяч будет выходить в сибири и дальнем востоке
Сионисты хуже Фашистов - не плохой фильмец на 9 минут времён СССР, в ю-тубе
Они выкрикивали лозунги "Россия все – остальное ничто", "Москва без Сибири – мертвая земля", "Долой капитализм" и другие.
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Какие то не смешные клоуны.
17:42
- гость -
Сионисты хуже Фашистов
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Сионисты вам СС(Советский Союз) построили.
Даааа, баба одна на всех. Трудно ей будет поддержать товарищей...
4.11.2020 17:15
- гость -
Как будто есть разница! Тот же хрен, вид сбоку.
Сионисты вам СС...
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они сюда лезли что бы пробраться в руководство, а потом когда Русские построят хапнуть как можно больше, а лучше всё...
ни помню ни одного сиониста который любит работать сам и не лезет во власть...
17:57
- гость -
Как будто есть разница! Тот же хрен, вид сбоку.
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Умишка то у вас, совсем немного.
17:57
- гость -
Сколько раз сегодня зиговали?
Сколько раз сегодня...
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дурак ты слепошарый!
тебе шоры одели, а ты в остроумии всё тренируешься...
Главное,ребята,сердцем не стареть!
Правые питухи вышли из сумрака)))