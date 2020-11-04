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Новости

Националисты вышли на "Русский марш" в Барнауле

, ИА "Амител"
В акции участвовали свыше 50 человек

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 4 ноября барнаульские националисты вышли на акцию "Русский марш". В столице Алтайского края это мероприятие провели впервые с 2013 года.

Как сообщил корреспондент amic.ru, участники акции начали собираться в 13 часов на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Петра Сухова напротив здания горбольницы № 8. Затем шествие отправилось до сквера на улице Германа Титова.

Всего на "Русском марше" собралось более 50 человек. Они выкрикивали лозунги "Россия все – остальное ничто", "Москва без Сибири – мертвая земля", "Долой капитализм" и другие. За соблюдением общественного порядка следили сотрудники полиции и Росгвардии.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.11.2020 15:18
Человек

Полицаев больше чем митингующих.

4.11.2020 15:30
Обыватель

а в чем смысл акции? от националистов что хорошего могут люди ждать - очистить страну от мигрантов разве что, а тут про это даже ни слова

4.11.2020 15:36
- гость -

У росгвардии новый камаз-автозак? Или его только националистам пригоняют, а навальнисты пусть довольствуются пазиком?

4.11.2020 15:37
- гость -



Чё хотят то?

4.11.2020 15:37
Пpoxoдимeц

Русские намордников никогда не носили

4.11.2020 15:38
- гость -

Наверное, для осознания силы русского большинства такие марши нужны. Но только не по 50 человек))

4.11.2020 15:38
- гость -

Санкционированная властями акция, лозунги ни о чём, так, дешёвый пиар

4.11.2020 15:40
- гость -

4.11.2020 15:36

- гость -
___

Все правильно. Навальнятам нужен детский автобус.

4.11.2020 15:40
- гость -

4.11.2020 15:37
Пpoxoдимeц
Ну ты то без намордника можешь только из конуры гавкать.

4.11.2020 15:41
- гость -

Явно не хватает ряженных казачков и попов

4.11.2020 15:50
- гость -

не хватает ряженных казачков и попов

В бюджет не вписались.

4.11.2020 16:06
ден

В Барнауле нет смысла пикеты устраивать)) Тут нет власти...

4.11.2020 16:06
- гость -

Давить их надо, пока они маленькие!

4.11.2020 16:07
- гость -

Интересно, причем тут нацисты и флаги СССР?

4.11.2020 16:11
Пионер

Деваха в бирюзовой куртке ниче у них была. Лозунги занятные. Вполне бы подошел и "Динамо Барнаул - чемпион"

4.11.2020 16:17
- гость -

Тожероссияне возмущены

4.11.2020 16:28
- гость -

"Долой капитализм" - это комментаторам и не нравится...

4.11.2020 16:38
Павсекакий

И имперские флаги и флаги СССР и лимонки, бороды, медальки... какие долболобы, прости оспади . Капитализм их не устраивает, а правящий режим - вполне, ни слова против сказочного и его жулья.

4.11.2020 16:47
- гость -

ни слова против сказочного и его жулья.

Что наводит на мысль кто эту бессмысленную акцию проплачивает. PS Если я не слепой и не вижу чего требуют эти люди, то поясните пожалуйста.

4.11.2020 16:57
Брнулец

Организатор марша Единая россия

4.11.2020 17:15
- гость -

4.11.2020 16:07
- гость -
---------------------
То чувство, когда путаешь нацизм с национализмом.

4.11.2020 17:30
имя

Надеюсь скоро таких по 50 тысяч будет выходить в сибири и дальнем востоке

4.11.2020 17:42
- гость -

Сионисты хуже Фашистов - не плохой фильмец на 9 минут времён СССР, в ю-тубе

4.11.2020 17:44
- гость -

Они выкрикивали лозунги "Россия все – остальное ничто", "Москва без Сибири – мертвая земля", "Долой капитализм" и другие.
----
Какие то не смешные клоуны.

4.11.2020 17:45
- гость -

17:42
- гость -
Сионисты хуже Фашистов
-----
Сионисты вам СС(Советский Союз) построили.

4.11.2020 17:51
гость

Даааа, баба одна на всех. Трудно ей будет поддержать товарищей...

4.11.2020 17:57
- гость -


4.11.2020 17:15
- гость -
Как будто есть разница! Тот же хрен, вид сбоку.

4.11.2020 17:57
- гость -

Сионисты вам СС...
---------------
они сюда лезли что бы пробраться в руководство, а потом когда Русские построят хапнуть как можно больше, а лучше всё...
ни помню ни одного сиониста который любит работать сам и не лезет во власть...

4.11.2020 17:58
- гость -

17:57
- гость -
Как будто есть разница! Тот же хрен, вид сбоку.
----------
Умишка то у вас, совсем немного.

4.11.2020 18:00
- гость -

17:57
- гость -
Сколько раз сегодня зиговали?

4.11.2020 18:10
- гость -

Сколько раз сегодня...
------------------
дурак ты слепошарый!
тебе шоры одели, а ты в остроумии всё тренируешься...

4.11.2020 18:13
- гость -

Главное,ребята,сердцем не стареть!

4.11.2020 18:20
Коренной житель АК

Правые питухи вышли из сумрака)))

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