Томенко обсудил с делегатами проведение Кубка мира по гребле в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в очередной раз принял представителей Международной федерации каноэ, которые прибыли в Барнаул для оценки готовности гребного канала к проведению второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вице-президент Международной федерации каноэ, президент федерации каноэ Германии Томас Конецко констатировал, что основные задачи подготовки к важнейшему турниру решены. Одним из важнейших аспектов он назвал необходимость обеспечить доставку спортсменов и болельщиков. В условиях пандемии этот вопрос особенно актуален.

"Мы отмечаем высокую готовность спортивного объекта (гребного канала в Барнауле), сделано очень много для того, чтобы привести его состояние к уровню требований Международной федерации каноэ. Сейчас ведется обсуждение возможностей проведения здесь других международных соревнований, таких как гребля на лодках класса "дракон", а также марафона", — констатировал заместитель генсека Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Николай Мордвинов.

Виктор Томенко подчеркнул, что наиболее сложные вопросы сейчас связаны именно с пандемией.

"Будет ли третья волна, если будет, то когда? Будет ли она похожей на вторую или пойдет с усилением? Как поведут себя разные страны, будут ли закрывать свои границы? Не встанут перед нами неразрешимые вопросы? Таковы сегодня риски при подготовке к соревнованиям", — уточнил губернатор.

По его словам, региональные власти рассчитывают на стабилизацию обстановки и продолжают подготовку к организации соревнований высочайшего уровня.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ должен пройти в Барнауле в мае 2021 года. Ожидается, что в нем примут участие около 400 спортсменов. Тем временем соревнования совсем недавно стали еще более статусными. Поскольку Олимпиаду в Токио перенесли из-за пандемии, барнаульский этап Кубка мира станет отборочным стартом в рамках олимпийского цикла.

На Алтае разыграют 12 комплектов олимпийских лицензий. Подобные старты проводились в нашей стране всего семь раз и практически всегда – в столичных городах. В 1969 году в Москве прошел чемпионат Европы.

В 1980 году в столице СССР – летние Олимпийские игры, на которых, как известно, из-за бойкота ведущих западных стран не смогли участвовать сильнейшие гребцы и каноисты мира.

На состоявшиеся в 1986-м в Москве и в 1994 году в Санкт-Петербурге I и III Игры доброй воли из-за статуса соревнований также не смогли попасть мировые рекордсмены. Впервые за всю историю спорта в Россию приедут лучшие из лучших только в 2021 году.