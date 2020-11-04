"Обязана заводам Бийска, Барнаула". Обь назвали грязнейшей рекой России

Обь возглавила антирейтинг наиболее грязных рек России, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад Минприроды "О состоянии и об охране окружающей среды РФ".

"В 2017-м Обь потеряла питьевое значение, чем обязана заводам Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска, Нефтеюганска: далеко не все они обзавелись современными очистными сооружениями", – утверждает издание.

По оценкам исследователей, в сибирской реке есть соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот.

Наибольшие нарекания вызвало содержание нефтепродуктов – предельно допустимые концентрации превышены в 9-10 раз. Кислорода же, наоборот, в четыре раза меньше, чем нужно.

В пятерку наиболее грязных в России также включили Волгу, Амур, Днепр и Енисей. Замкнули топ-10 антирейтинга Урал, Дон, Терек, Северная Двина и Колыма.