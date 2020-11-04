Трамп рассказал об "очень странных" результатах на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп обратил внимание на то, что в "контролируемых демократами" штатах его лидерство в ходе подсчета неожиданно обернулось отставанием от главного конкурента. На своей странице в Twitter он назвал это "очень странным".

"Вчера вечером я лидировал, часто с отрывом, во многих ключевых штатах, которые контролируют демократы, – написал Трамп. – Затем один за другим они начали волшебным образом от меня уходить ".

Ранее СМИ сообщили о том, что демократ Джо Байден обходит Дональда Трампа по голосам в Мичигане, одном из ключевых штатов, победителю в котором достанутся сразу 16 голосов выборщиков.

Всего несколько часов назад Трамп там опережал оппонента с результатом 49,3%. Однако когда подсчитали 95% бюллетеней, выяснилось, что Байдена поддержали 49,4% жителей штата, а Трампа – 49,1%.

Эксперты отмечают, что с учетом уже подсчитанных голосов и складывающейся обстановки в других штатах для окончательной победы на выборах Байдену достаточно опередить Трампа в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. К настоящему моменту в двух из указанных трех штатов Байден лидирует.