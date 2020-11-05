Норок массово уничтожают в Дании, чтобы остановить коронавирус

Правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах в стране. Поводом для этого стало заражение животных мутировавшим видом коронавируса, пишет ТАСС.

"Все норки в Дании должны быть убиты", – отметила премьер-министр Метте Фредериксен во время пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн. По ее словам, мутировавший вирус легко передается людям и ослабляет способность к формированию антител.

Помощь в уничтожении животных фермерам окажут вооруженные силы и агентство по чрезвычайным ситуациям Дании. Возмещение ущерба, по предварительным подсчетам, государству обойдется примерно в 2,3-2,8 млрд датских крон (362-441 млн долларов).