Жителю Алтайского края пересадили в руку часть кости таза и удалили опухоль в кисти

Хирурги томского НИИ микрохирургии провели сложную операцию и помогли жителю Алтайского края избавиться от опухоли в кисти. 23-летний мужчина мучился больше года.

Житель края заметил у себя в кисти новообразование, которое постоянно увеличивалось в размерах. В дальнейшем опухоль разрослась и стала мешать руке функционировать. Мужчина прошел обследование в Алтайском крае, затем в Новосибирске. Врачи поставили молодому человеку диагноз "аневризматическая киста", опухоль удалили. Однако вскоре она образовалась вновь.

Большинство врачей советовали мужчине ампутировать указательный палец, а также пястную кость. Пациент не согласился и обратился в томский НИИ. Там выяснилось, что киста настолько велика, что заняла почти всю пястную кость. Специалисты решили, что нужно полностью удалять опухоль, а после проводить реконструкцию кости.

Врачи взяли фрагмент костей таза, сформировали из тазовой кости трансплантат и затем пересадили его в кисть, пишет ТВ2 со ссылкой на НИИ.