Спасибо, барнаульцы! Мемы о выборах в США заполонили Сеть

3 ноября в Америке прошли выборы президента. Гонка оказалась захватывающей, кто же победил, до конца еще так и неизвестно. Дональд Трамп и Джо Байден поочередно объявляли о своей победе. В России также внимательно наблюдают за политическим событием, приправляя ситуацию ироничными высказываниями. Алтайский край в некоторых сообществах стал неким символом Рунета, которому очень важно, кто же стал новым президентом Соединенных Штатов и кто определит исход борьбы.
Ключевой штат pic.twitter.com/Rzn0m3NDx1— La Russie parle (@Russia_calls) November 4, 2020
По результатам экзит-поллов Дональд Трамп лидирует в г. Барнаул, Алтайский край.— историк-алкоголик (@AlcoHistory) November 3, 2020
О чём думает многонациональный народ России в День народного единства? О результатах досрочного голосования в Пенсильвании.— Лёша Миняйло (@aminyaylo) November 4, 2020
Ничто так не объединяет русских людей как ожидание результатов выборов в Америке.— Интернет Wylsacom Edition (@wylsacom) November 4, 2020
А почему Дональд Трамп просто не посадит Джо Байдена чтобы не дать разрушить страну?— Андрей Красников (@realKrasnikov) November 4, 2020
А в чём прикол таких выборов если нельзя голосовать на пеньках— aviasales (@aviasales) November 3, 2020
еще одна шутка про выборы в сша и барнаул и я удаляю твиттер— faguette 😂😂☦️♈️ (@divakcarub) November 4, 2020
Доброе утро, Россия! Доброе утро, Барнаул. Такие результаты в США сейчас.— Михаил Борисов (@mborissow) November 4, 2020
Но если вы фанат сонного Джо, то рано радоваться. На подходе результаты из Флориды, Техаса, Пенсильвании и Северной Каролины, где считать осталось совсем немного и где у Трампа очевидное лидерство. pic.twitter.com/71jtQxKIJe
Дабы раз и навсегда развеять мифы о якобы консервативном Барнауле, предлагаю всем барнаульцам, поддерживающим идею, писать с тэгом #BarnaulForBiden https://t.co/75qBp7ClR5— Ilja ❌ Kursov (@ilja_kursov) November 4, 2020
Вот все смеются над мемом БАРНАУЛ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, а я заглянул в вики почитать историю города— Очиповочная фурфура (@dm_e) November 4, 2020
Он был буквально основан как завод, где примерно 200 лет эксплуатировали РАБОВ ("приписных крестьян")
Отныне BLM это BARNAUL LIVES MATTER
Комментарии
Может хоть теперь мАсквичи не будут спрашивать где этот город ))
ахахах, это прекрасно
В своей стране выборов нет, поэтому тащимся от выборов за бугром...
«Oh, my!»
Вы всерьез думаете, что кому то интересен Барнаул?
13:51
- гость -
Вы всерьез думаете, что кому то интересен Барнаул?
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