Спасибо, барнаульцы! Мемы о выборах в США заполонили Сеть

3 ноября в Америке прошли выборы президента. Гонка оказалась захватывающей, кто же победил, до конца еще так и неизвестно. Дональд Трамп и Джо Байден поочередно объявляли о своей победе. В России также внимательно наблюдают за политическим событием, приправляя ситуацию ироничными высказываниями. Алтайский край в некоторых сообществах стал неким символом Рунета, которому очень важно, кто же стал новым президентом Соединенных Штатов и кто определит исход борьбы.

Ключевой штат pic.twitter.com/Rzn0m3NDx1 — La Russie parle (@Russia_calls) November 4, 2020

По результатам экзит-поллов Дональд Трамп лидирует в г. Барнаул, Алтайский край. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) November 3, 2020

О чём думает многонациональный народ России в День народного единства? О результатах досрочного голосования в Пенсильвании. — Лёша Миняйло (@aminyaylo) November 4, 2020

Ничто так не объединяет русских людей как ожидание результатов выборов в Америке. — Интернет Wylsacom Edition (@wylsacom) November 4, 2020

А почему Дональд Трамп просто не посадит Джо Байдена чтобы не дать разрушить страну? — Андрей Красников (@realKrasnikov) November 4, 2020

А в чём прикол таких выборов если нельзя голосовать на пеньках — aviasales (@aviasales) November 3, 2020

еще одна шутка про выборы в сша и барнаул и я удаляю твиттер — faguette 😂😂☦️♈️ (@divakcarub) November 4, 2020

Доброе утро, Россия! Доброе утро, Барнаул. Такие результаты в США сейчас.



Но если вы фанат сонного Джо, то рано радоваться. На подходе результаты из Флориды, Техаса, Пенсильвании и Северной Каролины, где считать осталось совсем немного и где у Трампа очевидное лидерство. pic.twitter.com/71jtQxKIJe — Михаил Борисов (@mborissow) November 4, 2020

Дабы раз и навсегда развеять мифы о якобы консервативном Барнауле, предлагаю всем барнаульцам, поддерживающим идею, писать с тэгом #BarnaulForBiden https://t.co/75qBp7ClR5 — Ilja ❌ Kursov (@ilja_kursov) November 4, 2020