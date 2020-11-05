Известный театральный режиссер Илья Ротенберг умер 4 ноября после продолжительной болезни на 41-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях драматург Ярослава Пулинович. Здоровье ухудшилось у Ротенберга еще в сентябре. В Великих Луках, куда он приехал ставить спектакль, у режиссера случился приступ.

Илья Ротенберг в 2012 году работал главным режиссером алтайского театра драмы имени Шукшина и запомнился не только яркими постановками, но и скандальным увольнением после письма зрителей главе администрации края Александру Карлину. Amic.ru вспомнил яркий этап карьеры покойного режиссера в нашем регионе.

"Остров Рикоту" – это первый шаг к экстремизму

Ротенберг пришел в театр драмы в 2012 году в качестве одного из самых интересных молодых режиссеров нашей страны. Критики не скупились на комплименты и хвалили постановки режиссера, сделанные им в драмтеатре в Лысьве Пермского края. Спектакли Ильи Ротенберга были отмечены наградами региональных и общероссийских фестивалей, спектакль "Игроки" получил Гран-при на Всероссийском фестивале театров малых городов России. Казалось, что театр драмы нашел постановщика на долгие годы вперед.

Илья Ротенберг продолжил курс ушедшего из театра Владимира Золотаря, пообещав зрителям яркие перформансы на сцене. Однако с первой же постановки "Последняя любовь" дело не заладилось. Зрители не поняли смелых аллюзий и образов. А по мнению экспертов и критиков, Ротенбергу, как главному режиссеру, не хватало энергии, харизмы и опыта. Якобы он не смог найти контакт с труппой и лично с директором театра Любовью Березиной. Грандиозный скандал произошел после выхода спектакля "Остров Рикоту" осенью 2012 года, который поставил приглашенный молодой режиссер Александр Созонов. Во время одной из сцен икона используется вместо доски, на которой разделывают рыбу. Возмущенный зритель Евгений Холодов, посмотревший спектакль, написал открытое письмо в адрес главы администрации края Александра Карлина, обвинив постановщиков в экстремизме.

"Указанные лица, не жалея сил и чужих денег, ликвидируют драматический театр в классическом смысле, а вместо этого, используя свое служебное положение, навязывают со сцены зрителю шокирующие по своему цинизму сцены богохульства, поругание православных икон и святых образов (святую, известную всем православным икону с ликом Божьей Матери и Господа нашего Иисуса Христа демонстративно используют как разделочную доску для мяса убитого тюленя и дополнительно крупным планом демонстрируют это безобразие на большом экране, чтобы было видно, что именно происходит). На мой взгляд, спектакль "Остров Рикоту" – это первый шаг к экстремизму. Необходимо не просто запретить к показу спектакль "Остров Рикоту", но и наказать в рамках уголовного кодекса создателей спектакля и людей, разрешивших публичный показ! Простое увольнение – это минимальное наказание, которое должны понести должностные лица за подобные спектакли. Почему люди, пошатнувшие веру и осквернившие православные святыни – управление по культуре, директор театра, режиссер, – должны отделаться легкой взбучкой?" – говорилось в тексте письма.

В театральных кругах тогда поговаривали, что Александр Карлин отреагировал на письмо и пришел в ярость, узнав о сцене с иконой. Якобы он вызвал чиновников от культуры в кабинет и потребовал объяснений. Директор театра драмы Любовь Березина публично в прессе отвергла нападки зрителя, уверяя, что ничего экстремистского в сцене нет. Однако из спектакля "Остров Рикоту" ее все же убрали на всякий случай.

Уволился из-за цензуры

Спустя месяц после письма Александру Карлину в Барнаул приехал член президиума Российского центра АССИТЕЖ, театральный критик, киносценарист и драматург Олег Лоевский. Он посмотрел постановки Ильи Ротенберга и подверг их критике. Вскоре режиссер написал заявление об увольнении. Никаких комментариев журналистам Ротенберг тогда не давал и ушел из театра по-английски, не прощаясь. На тот момент это был уже не первый публичный конфликт в театре драмы, связанный с фигурой главрежа. В 2000-е годы из театра ушли со скандалами Владимир Золотарь и Роман Феодори.

Уже позже в одном из интервью Ротенберг пояснил, что побудило его покинуть Барнаул. В частности, творческие разногласия с Любовью Березиной, которая якобы на все решения постановщика имела свой взгляд. Режиссер признался, что из-за различных слетов животноводов и других мероприятий, которые проводят в театре драмы с участием губернатора, приходилось отменять спектакли и репетиции. В какой-то момент проблем набралось столько, что работать Ротенберг в Барнауле просто не смог.

"Не надо ждать от режиссера, что он будет устраивать революцию. Я приехал сюда ставить спектакли. Но когда ты загнан в жесткие рамки, то понимаешь, что ничего сделать не можешь, и в первую очередь – не можешь сделать спектакля. Я десяти холодовым отвечу и пяти губернаторам, но в этом театре я не отвечаю за то, что я должен делать как главный режиссер. В Алтайском краевом театре драмы я оказался в ситуации: плюнь на актеров, на театр – вообще на все; сиди, получай зарплату и все будет нормально. Я в такие игры играть не хочу. Мне не хочется быть бесцветным, ничего из себя не представляющим, но с хорошей зарплатой. Лучше я соберу чемоданы – по крайней мере, моя совесть будет чиста", – сказал в 2013 году в интервью "Банкфаксу" режиссер.

"Театр нового зрителя"

В 2013 году Ротенберг стал главным режиссером Томского театра юного зрителя. Там ему удалось запустить проект "Театр нового зрителя", имевший колоссальный успех. Ротенберг поставил целый ряд спектаклей в разных городах России, в частности в Саратове и Нижнем Новгороде, а также на основной сцене московского Театра Наций. В Великолукском драматическом театре поставил спектакль "Гроза" по пьесе Островского, который по итогам прошлого сезона вошел в лонг-лист российской национальной театральной премии "Золотая маска".