Четверг, 5 Ноябрь, 14:08

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80
€ 93,34
3°


1693454 +0
Обь
67см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

На него жаловались Карлину и обвиняли в экстремизме. Умер режиссер Илья Ротенберг

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Театральный постановщик, работавший в Барнауле, скончался после продолжительной болезни
Фото: informpskov

Фото: informpskov

Известный театральный режиссер Илья Ротенберг умер 4 ноября после продолжительной болезни на 41-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях драматург Ярослава Пулинович. Здоровье ухудшилось у Ротенберга еще в сентябре. В Великих Луках, куда он приехал ставить спектакль, у режиссера случился приступ.

Илья Ротенберг в 2012 году работал главным режиссером алтайского театра драмы имени Шукшина и запомнился не только яркими постановками, но и скандальным увольнением после письма зрителей главе администрации края Александру Карлину. Amic.ru вспомнил яркий этап карьеры покойного режиссера в нашем регионе.

"Остров Рикоту" – это первый шаг к экстремизму

Ротенберг пришел в театр драмы в 2012 году в качестве одного из самых интересных молодых режиссеров нашей страны. Критики не скупились на комплименты и хвалили постановки режиссера, сделанные им в драмтеатре в Лысьве Пермского края. Спектакли Ильи Ротенберга были отмечены наградами региональных и общероссийских фестивалей, спектакль "Игроки" получил Гран-при на Всероссийском фестивале театров малых городов России. Казалось, что театр драмы нашел постановщика на долгие годы вперед.

Илья Ротенберг продолжил курс ушедшего из театра Владимира Золотаря, пообещав зрителям яркие перформансы на сцене. Однако с первой же постановки "Последняя любовь" дело не заладилось. Зрители не поняли смелых аллюзий и образов. А по мнению экспертов и критиков, Ротенбергу, как главному режиссеру, не хватало энергии, харизмы и опыта. Якобы он не смог найти контакт с труппой и лично с директором театра Любовью Березиной. Грандиозный скандал произошел после выхода спектакля "Остров Рикоту" осенью 2012 года, который поставил приглашенный молодой режиссер Александр Созонов. Во время одной из сцен икона используется вместо доски, на которой разделывают рыбу. Возмущенный зритель Евгений Холодов, посмотревший спектакль, написал открытое письмо в адрес главы администрации края Александра Карлина, обвинив постановщиков в экстремизме.

"Указанные лица, не жалея сил и чужих денег, ликвидируют драматический театр в классическом смысле, а вместо этого, используя свое служебное положение, навязывают со сцены зрителю шокирующие по своему цинизму сцены богохульства, поругание православных икон и святых образов (святую, известную всем православным икону с ликом Божьей Матери и Господа нашего Иисуса Христа демонстративно используют как разделочную доску для мяса убитого тюленя и дополнительно крупным планом демонстрируют это безобразие на большом экране, чтобы было видно, что именно происходит). На мой взгляд, спектакль "Остров Рикоту" – это первый шаг к экстремизму. Необходимо не просто запретить к показу спектакль "Остров Рикоту", но и наказать в рамках уголовного кодекса создателей спектакля и людей, разрешивших публичный показ! Простое увольнение – это минимальное наказание, которое должны понести должностные лица за подобные спектакли. Почему люди, пошатнувшие веру и осквернившие православные святыни – управление по культуре, директор театра, режиссер, – должны отделаться легкой взбучкой?" – говорилось в тексте письма.

В театральных кругах тогда поговаривали, что Александр Карлин отреагировал на письмо и пришел в ярость, узнав о сцене с иконой. Якобы он вызвал чиновников от культуры в кабинет и потребовал объяснений. Директор театра драмы Любовь Березина публично в прессе отвергла нападки зрителя, уверяя, что ничего экстремистского в сцене нет. Однако из спектакля "Остров Рикоту" ее все же убрали на всякий случай.

Уволился из-за цензуры

Спустя месяц после письма Александру Карлину в Барнаул приехал член президиума Российского центра АССИТЕЖ, театральный критик, киносценарист и драматург Олег Лоевский. Он посмотрел постановки Ильи Ротенберга и подверг их критике. Вскоре режиссер написал заявление об увольнении. Никаких комментариев журналистам Ротенберг тогда не давал и ушел из театра по-английски, не прощаясь. На тот момент это был уже не первый публичный конфликт в театре драмы, связанный с фигурой главрежа. В 2000-е годы из театра ушли со скандалами Владимир Золотарь и Роман Феодори.

Уже позже в одном из интервью Ротенберг пояснил, что побудило его покинуть Барнаул. В частности, творческие разногласия с Любовью Березиной, которая якобы на все решения постановщика имела свой взгляд. Режиссер признался, что из-за различных слетов животноводов и других мероприятий, которые проводят в театре драмы с участием губернатора, приходилось отменять спектакли и репетиции. В какой-то момент проблем набралось столько, что работать Ротенберг в Барнауле просто не смог.

"Не надо ждать от режиссера, что он будет устраивать революцию. Я приехал сюда ставить спектакли. Но когда ты загнан в жесткие рамки, то понимаешь, что ничего сделать не можешь, и в первую очередь – не можешь сделать спектакля. Я десяти холодовым отвечу и пяти губернаторам, но в этом театре я не отвечаю за то, что я должен делать как главный режиссер. В Алтайском краевом театре драмы я оказался в ситуации: плюнь на актеров, на театр – вообще на все; сиди, получай зарплату и все будет нормально. Я в такие игры играть не хочу. Мне не хочется быть бесцветным, ничего из себя не представляющим, но с хорошей зарплатой. Лучше я соберу чемоданы – по крайней мере, моя совесть будет чиста", – сказал в 2013 году в интервью "Банкфаксу" режиссер.

"Театр нового зрителя"

В 2013 году Ротенберг стал главным режиссером Томского театра юного зрителя. Там ему удалось запустить проект "Театр нового зрителя", имевший колоссальный успех. Ротенберг поставил целый ряд спектаклей в разных городах России, в частности в Саратове и Нижнем Новгороде, а также на основной сцене московского Театра Наций. В Великолукском драматическом театре поставил спектакль "Гроза" по пьесе Островского, который по итогам прошлого сезона вошел в лонг-лист российской национальной театральной премии "Золотая маска".

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

5.11.2020 13:00
- гость -

Природа не любит безделья, только созидатели живут долго.

5.11.2020 13:31
- гость -

Приспособленцы живут долго, а творческие люди быстро сгорают

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
14:06
Магистрантка АлтГТУ стала победителем престижного международного конкурса 0
13:55
В России предложили избирать школьных директоров 0
13:43
163 новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
13:31
Жительница Омска потребовала отставки главы регионального Минздрава 5
13:17
Владимир Путин назвал Алтай шикарным местом 3
13:04
"Ростелеком" запустил продажу электронных полисов ОСАГО 0
12:54
Здание "Посуда Центра" в Барнауле продолжают готовить под ковидный госпиталь 14
12:40
Артем Дзюба обвинил россиян в неумении "переживать за своих" 9
12:28
Жительница Алтайского края хотела устроиться на работу, но попала к мошенникам 0
12:15
Самые грациозные и смешные. Жюри выбрало победителей конкурса "Главная кошка" 1
12:02
Спасибо, барнаульцы! Мемы о выборах в США заполонили Сеть 6
11:55
На него жаловались Карлину и обвиняли в экстремизме. Умер режиссер Илья Ротенберг 2
11:45
В барнаульском баре нашли нарушения ковидных ограничений 1
11:32
Госдума хочет ужесточить правила оборота оружия в России 11
11:19
Жителю Алтайского края пересадили в руку часть кости таза и удалили опухоль в кисти 3
11:07
В ОБСЕ назвали жалобы Трампа на нарушения необоснованными 2
10:54
Проблему обманутых дольщиков обсудят в мэрии Барнаула 3
10:42
Спортсмены высказались против награждения Хабиба Нурмагомедова званием Героя России 17
10:30
Автомобилисты рассказали о сильном гололеде на трассе в Алтайском крае 5
10:17
Больше никаких уколов. Как предприниматели могут помочь детям с сахарным диабетом 0
10:05
Барнаульским студентам рассказывают, как не стать экстремистами 9
09:57
Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в нескольких штатах 10
09:45
Рецидивист в Барнауле избил пенсионера за 50 рублей 1
09:32
Иосиф Пригожин обвинил Шнура и Моргенштерна в развращении молодежи 16
09:17
Норок массово уничтожают в Дании, чтобы остановить коронавирус 9
09:03
Шик, блеск и цветная пена. Где помыть автомобиль быстрее чем за 10 минут 13
08:51
Трансгендер впервые займет место в сенате США 20
08:32
Жители алтайского села уже несколько недель живут без водоснабжения 11
08:18
"Достался в нагрузку". Крупнейший застройщик Барнаула возводит ЖК в "сложном" квартале 36
08:05
Сила света: как победить рак и предраковые состояния, омолодить женскую интимную зону 0
07:46
Хоккеисты "Динамо-Алтай" еще два раза проиграли "Чебоксарам" 1
07:28
Эксперты назвали малоизвестный симптом коронавируса 3
07:03
Барнаульского бизнесмена уличили в неуплате 23 млн рублей налогов 5
06:49
Елена Степаненко усомнилась, что новая супруга Петросяна родила сына от него 4
06:33
Пушистый Тираннозавр. Кот без передних лапок стал новой звездой Сети 0
06:01
Мокрый снег и шквалистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 ноября 0
23:48
Такой день. "Русский марш" в Барнауле и крупный ночной пожар 1
23:29
Трамп рассказал об "очень странных" результатах на выборах в США 20
22:57
Путин поддержал идею закрепить в ООН защиту чувств верующих 14
22:26
Экс-прокурор Барнаула получил большой пост в Нижегородской области 0
21:53
"Обязана заводам Бийска, Барнаула". Обь назвали грязнейшей рекой России 7
21:24
Алтайский рецидивист ограбил женщину на третий день после освобождения 1
20:52
Сильный шторм накроет Алтайский край 1
20:20
Алтайский полицейский руками остановил машину с пьяным водителем 2
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 220 1
19:19
Премьер-министр Словении поздравил Трампа с победой на выборах 7
18:46
Томенко обсудил с делегатами проведение Кубка мира по гребле в Барнауле 3
18:18
Дополнительные места для больных коронавирусом создадут в Бийске 0
17:48
В АлтГУ перепутали цвета флага в поздравлении с Днем народного единства 16
17:16
Ковидные госпитали Алтайского края заполнены на 90% 35

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.