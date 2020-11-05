В Госдуму внесли законопроект о пожизненной неприкосновенности для бывшего президента

В Госдуму внесли законопроект, который меняет порядок лишения бывшего президента неприкосновенности. Поправки вносят после соответствующих изменений в Конституции, согласно которым лишить главу государства неприкосновенности можно только после государственной измены или иного преступления.
В пояснительной записке к документу указывается, что, согласно Конституции, президента можно отрешить от должности и лишить неприкосновенности только после обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, передает ТАСС.
Постановления принимаются Госдумой и Советом Федерации на основании заключений Верховного и Конституционного судов. Решение Госдумы в обвинении главы государства и решение Совфеда о лишении экс-главы государства неприкосновенности можно согласовать только двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов нижней палаты парламента по инициативе не менее одной трети депутатов.
Комментарии
Своевременное и обдуманное решение.
нормально так
че разоблачений не ждать?
Был бы бывший Президент, преступления найдутся и для Думы и для Президента.
Тоесть он потом может чё угодно до конца жизни тварить: смошеничать, убить кого или пьяным ездить или теракт какой забацать или там с автомата демонстрантов покррошить или в маске не ходить в магазине и автобусе и ему за это ничего вообще не будет - а не жирно ли оно?
Власти штата Орегон решили задействовать Национальную гвардию для поддержания общественного порядка в Портленде, где горожане вышли на улицы после президентских выборов.
Самое время Лукашенко свои комментарии выдать.
5.11.2020 17:16
-меcный-
Тоесть он потом может чё угодно до конца жизни тварить: смошеничать, убить кого или пьяным ездить или теракт какой забацать
ты, мясной , похоже совсем с головушкой не дружишь.
17:19
- гость -
А у хохлов что? Что у хохлов?
Всегда так делаем...но, странно, ничего вечного не бывает...
5.11.2020 17:20
А у хохлов что? Что у хохлов?
у тебя что подгорело?
Бывший президент показал всей стране, что Конституцию можно менять на каждом пеньке.
Страна большая, новому президенту пеньков хватит, чтобы под себя Конституцию переписать.
-меcный-
Тоесть он потом может чё угодно до конца жизни тварить: смошеничать, убить кого или пьяным ездить или теракт какой забацать или там с автомата демонстрантов покррошить или в маске не ходить в магазине и автобусе и ему за это ничего вообще не будет - а не жирно ли оно?
жующая голова ты еще и пишешь!,?
17:22
- гость -
у тебя что подгорело?
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Нет, я действительно хочу знать, что там у лохлов! Это важно!
Бывший президент показал всей стране, что Конституцию можно менять на каждом пеньке.
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Как Б-женька смолвили.