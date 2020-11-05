В Госдуму внесли законопроект о пожизненной неприкосновенности для бывшего президента

В Госдуму внесли законопроект, который меняет порядок лишения бывшего президента неприкосновенности. Поправки вносят после соответствующих изменений в Конституции, согласно которым лишить главу государства неприкосновенности можно только после государственной измены или иного преступления.

В пояснительной записке к документу указывается, что, согласно Конституции, президента можно отрешить от должности и лишить неприкосновенности только после обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, передает ТАСС.

Постановления принимаются Госдумой и Советом Федерации на основании заключений Верховного и Конституционного судов. Решение Госдумы в обвинении главы государства и решение Совфеда о лишении экс-главы государства неприкосновенности можно согласовать только двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов нижней палаты парламента по инициативе не менее одной трети депутатов.