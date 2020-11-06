Тогда и сейчас. Как изменились породы собак за 100 лет

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Собаки существуют рядом с людьми уже более 30 тысяч лет и, несомненно, остаются лучшими друзьями человека по сей день. Но с тех пор, как они были одомашнены, их внешний вид претерпел изменения из-за селективного разведения. Независимо от того, были ли изменения физическими или психическими, люди разводили собак для собственной выгоды, иногда вызывая у животных серьезные проблемы со здоровьем. В ХХ веке процесс стал более детальным из-за новых методов селекции. Внешний вид популярных пород собак может сильно отличаться от того, какими они были столетие назад. Издание Bored Panda по материалам archive.org сравнило 18 современных пород собак с тем, как они выглядели в начале ХХ века.