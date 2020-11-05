Пять человек погибли при пожаре в Новосибирской области

Пять человек погибли при пожаре, который произошел в частном доме в городе Каргате Новосибирской области. Об этом сообщает СК РФ.

"Сегодня днем в городе Каргате Новосибирской области на улице Комсомольской произошел пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Во время тушения были обнаружены тела пяти человек: хозяина дома и еще одного мужчины, а также трех несовершеннолетних детей. Личности и возраст погибших устанавливаются", – цитирует представителей ведомства ТАСС.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Агентству рассказали, что семья, которая проживала в доме, считалась неблагополучной.