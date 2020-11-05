В Минздраве рассказали о большой погрешности тестов на коронавирус

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что тест на COVID-19 примерно в 30-40% случаев может показывать ложноотрицательный результат. При этом это не связано с качеством самих тест-систем.

"Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", – цитирует Авдеева РИА Новости.

Как отметил специалист, точность также зависит и от времени взятия материала – на ранней стадии больше вероятность получить положительный результат. Однако в некоторых случаях исследование нужно сдавать повторно, но решение об этом принимает врач.