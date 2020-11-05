Главный диетолог российского Минздрава дал советы по похудению

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что нужно для того, чтобы похудеть. Для этого, по мнению специалиста, нужно исключить из рациона сахар и жирную пищу.

"Уберите все лишнее, а даже, может быть, в начале, на первом этапе, чуть больше ограничьте. Допустим, 1200-1500 килокалорий", – сказал врач, отвечая на вопрос девушки, которая хочет похудеть на 15 килограммов.

Тутельян посоветовал заменить сахар, жирные продукты, колбасы и сосиски на вареное мясо и нежирную рыбу. Специалист добавил, что минус три килограмма за месяц – хороший результат, пишет РИА Новости.