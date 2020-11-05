МИД РФ посоветовал россиянам отказаться от поездок за границу

Представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала жителям России отказаться от необязательных поездок за рубеж из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мире. По ее мнению, итоги последних двух месяцев показывают, что "сбываются худшие прогнозы".

Трансляция брифинга чиновницы прошла на странице ведомства в Facebook. По ее словам, коронавирус стремительно распространяется, а скорость заполнения палат в больницах вызывает серьезные опасения.

По этой причине МИД советует отложить поездки за границу на более позднее время. Захарова особенно предостерегла россиян от путешествий в Европу, которая, по ее словам, сейчас является эпицентром распространения COVID-19.