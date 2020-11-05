Абхазского чиновника обвинили в попытке изнасилования врача из России

Посольство России в Абхазии проводит проверку по информации о попытке изнасилования российского врача. По информации телеграм-каналов, заместитель главы Гудаутского района домогался женщины.

Предполагается, что возможная пострадавшая – доктор Уральского ГМУ, которая прибыла в составе группы для работы в Гудаутском ковидном госпитале.

"Сейчас проводится проверка на предмет подлинности информации. Возможно, позже будет какое-то заявление по этому поводу", – рассказали в посольстве агентству РИА Новости.

Представитель посольства России отметил, что обращений в связи с инцидентом им не поступало.