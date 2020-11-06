Мертвых животных находят в нагорной части Барнаула

Жильцы домов по улице Денисова в Барнауле начали массово находить изможденных и мертвых животных. Полиция начала проверку по этому факту.
Местные жители заметили закономерность: находить мертвых кошек и собак здесь начали после того, как в районе появились объявления об организации приюта для питомцев, сообщает ГТРК "Алтай".
Одна из женщин на днях обнаружила на пороге своего дома стонущую от боли собаку. Животное было сильно избито и находилось в тяжелом состоянии. По словам местной жительницы, это уже не первый раз, когда она находит на улице измученных животных или их трупы с пулевыми ранениями. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
Комментарии
слов нет.
Да почему никто этим не занимается? Сколько можно убивать , истязать животных? Что еще убийц не подкосил коронавирус? Почему полицйейские не работают по закону о жестоком обращении с животными? Срочно проверить район и стрелков. Посадить в тюрьму за жестокое обращение с животными. Этого бы стрелка подстрелить.
Лови зоошизу
Блоховозам пулю
Одна из женщин на днях обнаружила на пороге своего дома стонущую от боли собаку
как?как?собака может стонать????? скулить может!!!
громатеи