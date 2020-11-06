Житель Алтая украл тысячу литров топлива, чтобы купить новый смартфон

В Горном Алтае полиция подозревает 32-летнего мужчину в краже дизельного топлива. Работая в организации по строительству дороги вблизи села Урлу-Аспак в Майминском районе, он похитил из бензовоза 1063 литра горючего.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, работник предприятия подгадал момент, когда все разойдутся, и слил топливо. Общий ущерб составил 50 тысяч рублей.
Затем он вывез его с территории предприятия и продал по цене 35 рублей за литр, а на вырученные деньги купил новый смартфон.
Во время разбирательства злоумышленник признал свою вину. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии
Что-то математика не сходится: 1063х35=37 205. Куда делись еще 12 795 руб.?
он скидку сделал, что не понятного?
Даже если он его таскал 2мя канистрами 2ками то это 25 ходок. Хренасе электровеник этот похититель аднака.
Вот стоит цистерна
То ли бензин толь дизель
Я конечно честный
Но если б смог то с....л
(с) Пневмослон