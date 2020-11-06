Житель Алтая украл тысячу литров топлива, чтобы купить новый смартфон

В Горном Алтае полиция подозревает 32-летнего мужчину в краже дизельного топлива. Работая в организации по строительству дороги вблизи села Урлу-Аспак в Майминском районе, он похитил из бензовоза 1063 литра горючего.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, работник предприятия подгадал момент, когда все разойдутся, и слил топливо. Общий ущерб составил 50 тысяч рублей.

Затем он вывез его с территории предприятия и продал по цене 35 рублей за литр, а на вырученные деньги купил новый смартфон.

Во время разбирательства злоумышленник признал свою вину. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража".