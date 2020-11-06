Одно из самых высоких зданий в Барнауле построят напротив офисного центра "Гулливер"

Фото: Евгений Носенко

Одно из самых высоких зданий в Барнауле в ближайшие годы построят на проспекте Красноармейском напротив торгово-офисного центра "Гулливер". Застройщиком выступает ПСК "Строительная перспектива" Андрея Комякова. Проект презентовали на очередном градостроительном совете, состоявшемся 5 ноября, сообщил на своей странице в Facebook депутат БГД Евгений Носенко.

Здание высотой 75 метров появится по адресу проспект Красноармейский, 50. Оно разместится на площади 0,5 гектара. Общая площадь дома составит 15,8 тысячи кв. метров. Внешне, судя по эскизам, новый проект похож на другие высотные объекты, построенные в Барнауле в последние годы "Строительной перспективой". Также, согласно информации застройщика, подразумевается парковка и спортивная площадка.

Работы по подготовке участка под строительство начались еще прошлой весной. Тогда девелопер выкупил землю, принадлежавшую обанкротившейся компании "СтройГАЗ", за 86,6 миллиона рублей. Это участки на проспекте Красноармейском, 50, 52 и 52 а. Их общая площадь составляла 0,56 га. Примерно год у "Строительной перспективы" ушло на подготовку документов.

Отметим, что в Барнауле будут всего несколько зданий выше нового проекта застройщика. Так, например, высота того же "Гулливера" – 17 этажей, а ЖК "Анастасия", расположенного рядом на проспекте Красноармейском, – 24 этажа, или 86 метров. Еще одним небоскребом является ЖК "Аврора" на улице Гущина (почти 100 метров). Высота одной из труб ТЭЦ-3, кстати, около 300 метров. На сегодняшний день это самое высокое сооружение в городе.