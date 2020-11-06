Одно из самых высоких зданий в Барнауле построят напротив офисного центра "Гулливер"

Фото: Евгений Носенко
Одно из самых высоких зданий в Барнауле в ближайшие годы построят на проспекте Красноармейском напротив торгово-офисного центра "Гулливер". Застройщиком выступает ПСК "Строительная перспектива" Андрея Комякова. Проект презентовали на очередном градостроительном совете, состоявшемся 5 ноября, сообщил на своей странице в Facebook депутат БГД Евгений Носенко.
Здание высотой 75 метров появится по адресу проспект Красноармейский, 50. Оно разместится на площади 0,5 гектара. Общая площадь дома составит 15,8 тысячи кв. метров. Внешне, судя по эскизам, новый проект похож на другие высотные объекты, построенные в Барнауле в последние годы "Строительной перспективой". Также, согласно информации застройщика, подразумевается парковка и спортивная площадка.
Работы по подготовке участка под строительство начались еще прошлой весной. Тогда девелопер выкупил землю, принадлежавшую обанкротившейся компании "СтройГАЗ", за 86,6 миллиона рублей. Это участки на проспекте Красноармейском, 50, 52 и 52 а. Их общая площадь составляла 0,56 га. Примерно год у "Строительной перспективы" ушло на подготовку документов.
Отметим, что в Барнауле будут всего несколько зданий выше нового проекта застройщика. Так, например, высота того же "Гулливера" – 17 этажей, а ЖК "Анастасия", расположенного рядом на проспекте Красноармейском, – 24 этажа, или 86 метров. Еще одним небоскребом является ЖК "Аврора" на улице Гущина (почти 100 метров). Высота одной из труб ТЭЦ-3, кстати, около 300 метров. На сегодняшний день это самое высокое сооружение в городе.
Комментарии
Рериховский центр не завалится?
будет там кол в заду торчать((
убожище
а где это там такие высокие старые деревья растут а?
их нет и в помине
только на картинке
на картинке красиво было и ТЦ первомайских весь в зелени. а по факту что?
собаке пописить некуда
( я не собачник)
Город уродуют.
Продолжают уродовать город.
Теперь заживем!
Я понимаю когда это строят в центре города. Дорогая земля и прочее. Но что заставляет лепить подобное на окраинах, практически в полях? Тесно?
Парковочных мест будет 20, или расщедрятся на целых 30?
Даже на картинке видно, какой это ужас!
еще одно уродливое здание на красноармейском, следующий шаг переименование улицы с красноармейской на уродозданческую.
ну а если серьезно, то архитектура сегодня отражает видимо внутреннее состояние людей.
какой прекрасной она была ранее, и какие коробки строят сейчас.
Чего тебе не понятно твой рыночек порешал ,спрос и предложение, мечтатель.
АБОРИГЕН
какие поля ? с каких порт Красноармейский стал окраиной ?
Обратите внимание на тонкий вкус и интересный стиль маленького серого здания уходящего в землю рядом с коробкой. Оно великолепно, а то что уходит в землю говорит что постороено скорее всего в начале 18 века.
6.11.2020 12:58
AnTiny
С чего ты решил что я написал про Красноармейский?
а25 этажей на взлетной?
обанкротившейся компании "СтройГАЗ" - народ не хочет газа что-ли, удобнее валежником?
6.11.2020 12:57
Гость
Субсидирование ипотеки это не рыночек порешал, это финансирование строительной отрасли из карманов налогоплательщиков. На любом конкурентном рынке ни один застройщик не может себе позволить возводить подобное дерьмо, его просто никто не купит. Строительная отрасль Барнаула живёт не по рыночным законам.
А мне на 3-ем фото нравится, вполне гормонично вписывается.
И да, соседнее здание великолепно, но честно говоря не представляю весь ценрт из таких заданий. Насчет возражений, что может где и повыше можно, не, опять всё в 16-23 этажа упрется
Вот это монстро.... всего на пятидесяти сотках земли ! всего на пятидесяти ! Нормальная дача -на двадцати сотках , а этот монстр на пятидесяти . Там не то что на 20 машин места не будет , там и просто клочка земли рядом не останется .
Кто позволил строить ЭТО там ? Кто одобрил и подписал этот проект ? Горожане должны знать поимённо тех, кто разрешает УРОДОВАТЬ город .Доколе это будет происходить ?!