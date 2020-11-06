Пятница, 6 Ноябрь, 13:30

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,46
€ 92,12
7°


1712858 +0
Обь
58см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вредны ли ТЭЦ для экологии Алтайского края. Задай вопрос экспертам СГК.
Новости

Одно из самых высоких зданий в Барнауле построят напротив офисного центра "Гулливер"

, ИА "Амител"
23-этажную высотку возведет компания "Строительная перспектива" Андрея Комякова

Фото: Евгений Носенко

Одно из самых высоких зданий в Барнауле в ближайшие годы построят на проспекте Красноармейском напротив торгово-офисного центра "Гулливер". Застройщиком выступает ПСК "Строительная перспектива" Андрея Комякова. Проект презентовали на очередном градостроительном совете, состоявшемся 5 ноября, сообщил на своей странице в Facebook депутат БГД Евгений Носенко.

Здание высотой 75 метров появится по адресу проспект Красноармейский, 50. Оно разместится на площади 0,5 гектара. Общая площадь дома составит 15,8 тысячи кв. метров. Внешне, судя по эскизам, новый проект похож на другие высотные объекты, построенные в Барнауле в последние годы "Строительной перспективой". Также, согласно информации застройщика, подразумевается парковка и спортивная площадка.

Работы по подготовке участка под строительство начались еще прошлой весной. Тогда девелопер выкупил землю, принадлежавшую обанкротившейся компании "СтройГАЗ", за 86,6 миллиона рублей. Это участки на проспекте Красноармейском, 50, 52 и 52 а. Их общая площадь составляла 0,56 га. Примерно год у "Строительной перспективы" ушло на подготовку документов.

Отметим, что в Барнауле будут всего несколько зданий выше нового проекта застройщика. Так, например, высота того же "Гулливера" – 17 этажей, а ЖК "Анастасия", расположенного рядом на проспекте Красноармейском, – 24 этажа, или 86 метров. Еще одним небоскребом является ЖК "Аврора" на улице Гущина (почти 100 метров). Высота одной из труб ТЭЦ-3, кстати, около 300 метров. На сегодняшний день это самое высокое сооружение в городе.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.11.2020 12:33
- гость -

Рериховский центр не завалится?

6.11.2020 12:39
- гость -

будет там кол в заду торчать((
убожище

6.11.2020 12:40
- гость -

а где это там такие высокие старые деревья растут а?
их нет и в помине
только на картинке
на картинке красиво было и ТЦ первомайских весь в зелени. а по факту что?
собаке пописить некуда
( я не собачник)

6.11.2020 12:40
- гость -

Город уродуют.

6.11.2020 12:43
Человек

Продолжают уродовать город.

6.11.2020 12:43
- гость -

Теперь заживем!

6.11.2020 12:48
АБОРИГЕН

Я понимаю когда это строят в центре города. Дорогая земля и прочее. Но что заставляет лепить подобное на окраинах, практически в полях? Тесно?

6.11.2020 12:49
- гость -

Парковочных мест будет 20, или расщедрятся на целых 30?

6.11.2020 12:50
- гость -

Даже на картинке видно, какой это ужас!

6.11.2020 12:54
- гость -

еще одно уродливое здание на красноармейском, следующий шаг переименование улицы с красноармейской на уродозданческую.

ну а если серьезно, то архитектура сегодня отражает видимо внутреннее состояние людей.
какой прекрасной она была ранее, и какие коробки строят сейчас.

6.11.2020 12:57
Гость

Чего тебе не понятно твой рыночек порешал ,спрос и предложение, мечтатель.

6.11.2020 12:58
AnTiny

АБОРИГЕН

какие поля ? с каких порт Красноармейский стал окраиной ?

6.11.2020 13:00
- гость -

Обратите внимание на тонкий вкус и интересный стиль маленького серого здания уходящего в землю рядом с коробкой. Оно великолепно, а то что уходит в землю говорит что постороено скорее всего в начале 18 века.

6.11.2020 13:04
АБОРИГЕН

6.11.2020 12:58
AnTiny
С чего ты решил что я написал про Красноармейский?

6.11.2020 13:07
р

а25 этажей на взлетной?

6.11.2020 13:07
Сергей

обанкротившейся компании "СтройГАЗ" - народ не хочет газа что-ли, удобнее валежником?

6.11.2020 13:08
АБОРИГЕН

6.11.2020 12:57
Гость
Субсидирование ипотеки это не рыночек порешал, это финансирование строительной отрасли из карманов налогоплательщиков. На любом конкурентном рынке ни один застройщик не может себе позволить возводить подобное дерьмо, его просто никто не купит. Строительная отрасль Барнаула живёт не по рыночным законам.

6.11.2020 13:09
- гость -

А мне на 3-ем фото нравится, вполне гормонично вписывается.
И да, соседнее здание великолепно, но честно говоря не представляю весь ценрт из таких заданий. Насчет возражений, что может где и повыше можно, не, опять всё в 16-23 этажа упрется

6.11.2020 13:14
- гость -

Вот это монстро.... всего на пятидесяти сотках земли ! всего на пятидесяти ! Нормальная дача -на двадцати сотках , а этот монстр на пятидесяти . Там не то что на 20 машин места не будет , там и просто клочка земли рядом не останется .
Кто позволил строить ЭТО там ? Кто одобрил и подписал этот проект ? Горожане должны знать поимённо тех, кто разрешает УРОДОВАТЬ город .Доколе это будет происходить ?!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
13:28
Как в Европе и США. Для РАНГХиГС построят необычный корпус в Барнауле 0
13:15
"МегаФон" и "Росгеология" исследовали дно Северного Ледовитого океана 0
13:01
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 0
12:55
В Алтайском крае зафиксировали взрывной рост ипотеки на вторичное жилье 0
12:42
Алтайского инвалида-колясочника приговорили к 7 годам тюрьмы за сбыт грамма спайса 5
12:30
Одно из самых высоких зданий в Барнауле построят напротив офисного центра "Гулливер" 19
12:18
Когда школьники Алтайского края выходят с осенних каникул? 0
12:05
Водитель погиб в жуткой аварии на Чуйском тракте 4
11:53
Еще 107 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай 0
11:40
Житель Алтая украл тысячу литров топлива, чтобы купить новый смартфон 4
11:26
Алтайский Telegram-канал предложил подписчикам побороться за экспресс-тест на коронавирус 0
11:12
Каникулы в Алтайском крае продлили на неделю 17
11:02
Зеленый день от Сбера. Как получить скидки до 70% на товары и услуги 0
10:55
Спрос на продукты питания для запасов снизился почти на треть в России 1
10:43
Суд отказал Навальному в возбуждении дела, не назвав его фамилии 41
10:30
Фуд-корты трех ТЦ в Барнауле проверили на предмет соблюдения ковидных правил 0
10:17
Врач назвал продукты, от которых стоит отказаться при коронавирусе 1
10:03
Когда устал от стресса. Где в Барнауле укрепляют иммунитет и восстанавливают здоровье 0
09:55
Алтайские пожарные нашли тело женщины в горящем доме 0
09:46
Безработного жителя Алтайского края задержали за хранение марихуаны в крупном размере 1
09:34
Трамп объявил о легкой победе на выборах "по законным голосам" 7
09:21
Китай приостановил въезд из России 3
09:08
Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
08:56
Главврач Коммунарки рассказал, когда ожидается третья волна коронавируса 11
08:42
Томенко предложил продлить школьные каникулы в Алтайском крае 41
08:29
Мертвых животных находят в нагорной части Барнаула 5
08:15
Намордники – для рабов. Что движет бунтующими барнаульскими антимасочниками 74
08:03
Какого числа Дмитриевская родительская суббота 2020 и как правильно помянуть усопших 0
07:50
Роспотребнадзор: эпидобстановка в Алтайском крае с "осторожностью" стабилизируется 25
07:33
Прекрасного много не бывает. Названы лучшие панорамные фотографии 2020 года 0
07:17
День иконы "Всех скорбящих Радость": кому помогает святыня и какие чудеса совершает 1
07:01
Запуск "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск вновь перенесли. Теперь на 2021 год 17
06:47
"Идиотский поступок": Виктор Томенко оценил установку памятника Александру Карлину 40
06:32
Тогда и сейчас. Как изменились породы собак за 100 лет 5
06:18
Народные приметы. Что нельзя делать 6 ноября, чтобы не остаться без денег и счастья 1
06:02
До +8 и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 6 ноября 0
23:51
Такой день. Гололед с пылевой бурей и памятник экс-губернатору 0
23:31
Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах президента США 12
23:11
Барнаульский повар устроил праздничный обед для врачей ковидного госпиталя 3
22:48
Абхазского чиновника обвинили в попытке изнасилования врача из России 2
22:31
Жительница Барнаула выгоняла голым на мороз маленького сына и запрещала ему есть 3
22:10
Алтайские школьники могут вернуться на дистанционное обучение 4
21:52
МИД РФ посоветовал россиянам отказаться от поездок за границу 6
21:31
Главный диетолог российского Минздрава дал советы по похудению 0
21:02
Инспектор Алтайского заповедника спас лосенка от стаи собак 0
20:54
СК проверяет действия должностных лиц по поводу долгостроя на Ленина, 195а в Барнауле 1
20:26
Главу омского Минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми 1
20:08
Россиянин врезался в бетонный столб и устроил кузовной ремонт на месте 4
19:54
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 221 0
19:32
В Минздраве рассказали о большой погрешности тестов на коронавирус 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.