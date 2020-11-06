Более миллиона бесплатных прививок от гриппа сделали в Алтайском крае

С начала прививочной кампании в Алтайском крае бесплатную вакцинацию против гриппа получили боле миллиона жителей региона. Об этом сообщают "Вести Алтай".

За счет личных средств или средств работодателей поставили прививки около 8 тысяч человек. В Роспотребнадзоре отметили, что в регион поступило 83% от заявленного количества противогриппозной вакцины "Совигрипп".

Предполагается, что всего в регионе вакцинацию пройдут 1,222 млн жителей. Случаев заражения гриппом в текущем сезоне пока не зафиксировано.

Ранее amic.ru писал, что Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в 47 субъектах России.