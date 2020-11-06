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Флагман за полцены. "Билайн" предлагает смартфоны со скидкой до 50%

, ИА "Амител"
В акции участвуют популярные модели от Samsung, Huawei, Xiaomi и Honor
Фото: gdetraffic.com

Фото: gdetraffic.com

В "Билайн" можно купить новые смартфоны Samsung, Huawei, Xiaomi и Honor со скидкой до 50%. В акции участвуют 25 моделей смартфонов в разной ценовой категории: от недорогих устройств до последних флагманов.

Скидки действуют при покупке акционных смартфонов вместе с аксессуарами и комплектом услуг. Можно собрать подходящий комплект в розничных магазинах, а можно – выбрать уже готовый в интернет-магазине "Билайн" с самовывозом или доставкой на дом.

Чтобы купить готовый комплект со смартфоном Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi Note 9 64 Гб или Samsung Galaxy A51 64 Гб в интернет-магазине, нужно всего несколько кликов. Достаточно выбрать модель смартфона и все дополнительные опции автоматически отобразятся в карточке.

Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства. Например, в комплект с Xiaomi Redmi Note 9 64 Гб входят: опция "6 000 рублей на связь" на год, портативное зарядное устройство Xiaomi и подписка "Амедиатека" в составе "Билайн ТВ" (12+) на шесть месяцев. Общая стоимость комплекта – 16 990 рублей.

Количество товаров ограничено. Акция действует с 19 октября 2020 года по 15 ноября 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна на сайте.

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После окончания оплаченного периода подписка автоматически предоставляется по стоимости 599 руб./мес. Организатор акции: ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять условия акций в одностороннем порядке, информация об изменениях и правила акции на beeline.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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