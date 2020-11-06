Как в Европе и США. Для РАНГХиГС построят необычный корпус в Барнауле

Новый пятиэтажный корпус в стиле модерн построят в Барнауле для РАНХиГС на улице Партизанской. Здание презентовали на градостроительном совете, который прошел 5 ноября, сообщил на своей странице в соцсетях депутат БГД Евгений Носенко.
Проект разработала известная в городе мастерская "Классика" архитектора Александра Деринга. На градостроительном совете его одобрили почти единогласно. В подготовке проекта участвовал также ректор РАНХиГС Игорь Панарин. Пятиэтажное здание построят по адресу ул. Партизанская, 187. Там уже расположены два корпуса учебного заведения, которые многие называют самыми модными в городе. В просторном здании есть кафе, комната отдыха, тренажерный зал, зал суда и криминалистическая лаборатория. Стены коридоров вуза украшены граффити с цитатами известных ученых, философов и политиков.
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ существует уже 19 лет. Вуз выпускает кадры для государственных и муниципальных органов власти.
Комментарии
В Европах и США вокруг подобных заведений разбиты целые парки ( как , впрочем , и было в СССР ) , а в нынешних реалиях здесь только забетонированные площадки вокруг . Уж если собрались делать " как у них " - то делайте полностью ( а не выкидыш) с большим сквером вокруг .
так бы и сказали, что достроят еще один этаж и все.
Так бы и сказали что один этаж достроят. А то пишут что появится пятиэтажное здание.
Лучше, чем планируемый небоскреб напротив Гулливера.
А в Европе и США есть институты для обучения чинуш?
Это должно быть правилом, а не исключением
Гость 14:17
А в Европе и США есть институты для обучения чинуш ?
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Прикинь, есть. Йельский университет называется
Очередных свидетелей оскорбившихся картинками учат? Каков ректор, такие студенты. Имуществом владеет и не декларирует, взяточки , простой гражданин и то накопал компромата, а органы за дипломы липовые сквозь пальцы!!
6.11.2020 15:30
Гость
не шуми товарисч