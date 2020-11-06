Как в Европе и США. Для РАНГХиГС построят необычный корпус в Барнауле

Новый пятиэтажный корпус в стиле модерн построят в Барнауле для РАНХиГС на улице Партизанской. Здание презентовали на градостроительном совете, который прошел 5 ноября, сообщил на своей странице в соцсетях депутат БГД Евгений Носенко.

Проект разработала известная в городе мастерская "Классика" архитектора Александра Деринга. На градостроительном совете его одобрили почти единогласно. В подготовке проекта участвовал также ректор РАНХиГС Игорь Панарин. Пятиэтажное здание построят по адресу ул. Партизанская, 187. Там уже расположены два корпуса учебного заведения, которые многие называют самыми модными в городе. В просторном здании есть кафе, комната отдыха, тренажерный зал, зал суда и криминалистическая лаборатория. Стены коридоров вуза украшены граффити с цитатами известных ученых, философов и политиков.

Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ существует уже 19 лет. Вуз выпускает кадры для государственных и муниципальных органов власти.