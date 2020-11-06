Умер отец лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой

На 70-м году жизни скончался Николай Ожиганов, отец первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой. Об этом сообщает региональное отделение партии.

"Долгие годы Николай Васильевич возглавлял первичную организацию КПРФ № 1 в Железнодорожном районе – одну из самых лучших партийных организаций в краевом центре, – рассказали в Алтайском отделении КПРФ. – Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению делу защиты идей социализма".

В коммунистической партии отметили, что Ожиганов всегда был в первых рядах агитаторов и наблюдателей за выборами. Он воспитал десятки молодых активистов КПРФ в Алтайском крае.

Коммунисты выразили глубокие соболезнования Марии Прусаковой. Причину смерти не назвали.