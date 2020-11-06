Похитителей человека осудят в Алтайском крае

Двое 30-летних мужчин предстанут перед судом по обвинению в похищении человека возле одного из клубов Бийска и покушении на убийство. Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР, между обвиняемыми и их общим знакомым ранее сложились неприязненные отношения, которые переросли в длительный конфликт.

Так, ночью 8 февраля 2020 года мужчины подъехали к одному из развлекательных заведений наукограда и стали дожидаться бывшего приятеля. Когда он вышел, недоброжелатели избили его и поместили в багажник авто. Затем его вывезли в безлюдное место, чтобы убить. Однако закончить начатое не получилась, поскольку бийчанин оказал сопротивление и скрылся от похитителей.

"Кроме того, один из обвиняемых после освобождения из мест лишения свободы был поставлен на административный учет сроком на восемь лет. Однако мужчина злостно уклонялся от установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений, что повлекло за собой привлечение его к уголовной ответственности", – рассказали следователи.

Во время предварительного следствия обвиняемые утверждали, что не собирались убивать потерпевшего и признались в содеянном лишь частично. Однако правоохранители собрали достаточное количество доказательств и направили уголовное дело в суд.