За последние сутки в России зафиксировали 20 582 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это максимум с начала пандемии.
Больше всего новых диагнозов установили в Москве (+6253 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+1171) и Московской области (+605). Алтайский край (+229) по данным на 6 ноября занимает 15-е место в федеральном рейтинге.
Умерло за весь период 29 887 пациентов с коронавирусом (+378 за сутки). Выздоровели 1 296 124 человека (+16 955 за сутки).
По информации Роспотребнадзора, на сегодня в стране сделали более 63,5 млн тестов на COVID-19. За сутки в стране провели 524 тысячи исследований.
Комментарии
ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии
ЖЕНЕВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Она рассматривает эту тему как одну из ключевых для обсуждения на возобновляющей свою работу в понедельник в формате телеконференции 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (9—14 ноября).
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