За последние сутки в России зафиксировали 20 582 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это максимум с начала пандемии.

Больше всего новых диагнозов установили в Москве (+6253 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+1171) и Московской области (+605). Алтайский край (+229) по данным на 6 ноября занимает 15-е место в федеральном рейтинге.

Умерло за весь период 29 887 пациентов с коронавирусом (+378 за сутки). Выздоровели 1 296 124 человека (+16 955 за сутки).

По информации Роспотребнадзора, на сегодня в стране сделали более 63,5 млн тестов на COVID-19. За сутки в стране провели 524 тысячи исследований.