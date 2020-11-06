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Новости

Более 20 тысяч. Россия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19

, ИА "Амител"
Умерло в стране еще 378 пациентов с коронавирусом
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За последние сутки в России зафиксировали 20 582 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это максимум с начала пандемии.

Больше всего новых диагнозов установили в Москве (+6253 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+1171) и Московской области (+605). Алтайский край (+229) по данным на 6 ноября занимает 15-е место в федеральном рейтинге.

Умерло за весь период 29 887 пациентов с коронавирусом (+378 за сутки). Выздоровели 1 296 124 человека (+16 955 за сутки).

По информации Роспотребнадзора, на сегодня в стране сделали более 63,5 млн тестов на COVID-19. За сутки в стране провели 524 тысячи исследований.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

6.11.2020 15:36
- гость -

ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии
ЖЕНЕВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Она рассматривает эту тему как одну из ключевых для обсуждения на возобновляющей свою работу в понедельник в формате телеконференции 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (9—14 ноября).

6.11.2020 15:51
- гость -

Стойкая ассоциация с американским фильмом "судья дред"
Общество без обмена жидкостями, размножающееся в пробирках, криоконсервация, а за оградой дикари

6.11.2020 15:54
- гость -

Да, не так давно прогнозировали, что будет и 20000.

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