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Новости

Военные дважды за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Водителей призывают с пониманием отнестись к временным затруднениям
Фото: vesti-ukr.com

Фото: vesti-ukr.com

Движение военных колонн станет причиной перекрытия федеральной дороги в понедельник, 9 ноября, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

На участке автодороги н.п. Сибирский – Чуйский тракт – садоводство "Горизонт" ограничат движение для всех видов транспорта с 8:00 до 8:30.

В 12:30 участок повторно перекроют. На этот раз автолюбителям придется ждать возобновления движения три часа – до 15:30.

В краевой ГИБДД призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.11.2020 17:11
- гость -

Зачем нам такие вс? В стране пандемия, а им больше нечем заняться, кроме как таскать металлом по дорогам?

6.11.2020 17:19
- гость -

Это походу что то пошло не так на выборах в США

6.11.2020 17:21
- гость -

Сколько можно это старье гонять туда-сюда? Так скоро все развалится, и воевать нечем будет.

6.11.2020 17:56
- гость -

Пока есть топливо.

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