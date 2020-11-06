Военные дважды за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Движение военных колонн станет причиной перекрытия федеральной дороги в понедельник, 9 ноября, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

На участке автодороги н.п. Сибирский – Чуйский тракт – садоводство "Горизонт" ограничат движение для всех видов транспорта с 8:00 до 8:30.

В 12:30 участок повторно перекроют. На этот раз автолюбителям придется ждать возобновления движения три часа – до 15:30.

В краевой ГИБДД призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.