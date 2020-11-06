Военные дважды за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Движение военных колонн станет причиной перекрытия федеральной дороги в понедельник, 9 ноября, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.
На участке автодороги н.п. Сибирский – Чуйский тракт – садоводство "Горизонт" ограничат движение для всех видов транспорта с 8:00 до 8:30.
В 12:30 участок повторно перекроют. На этот раз автолюбителям придется ждать возобновления движения три часа – до 15:30.
В краевой ГИБДД призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Зачем нам такие вс? В стране пандемия, а им больше нечем заняться, кроме как таскать металлом по дорогам?
Это походу что то пошло не так на выборах в США
Сколько можно это старье гонять туда-сюда? Так скоро все развалится, и воевать нечем будет.
Пока есть топливо.