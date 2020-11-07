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ЦУР меня. В Алтайском крае создают новое ведомство, чтобы следить за жалобами жителей

, ИА "Амител"
Деньги на Центр управления регионом выделят в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"
Фото: lubertsyriamo.ru

Фото: lubertsyriamo.ru

В Алтайском крае с 20 ноября заработает Центр управления регионом (ЦУР). Новое ведомство должно повысить эффективность взаимодействия органов власти с населением. Указ о создании ЦУРа еще в середине октября подписал губернатор Виктор Томенко. Аналогичные структуры в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" сейчас создаются во всех регионах по поручению президента России. Крайний срок – до 1 декабря 2020 года. В настоящий момент в Сибирском федеральном округе функционирует лишь один ЦУР – в Красноярском крае.

Все жалобы – в одном месте

Новая структура станет платформой цифрового взаимодействия госорганов, организаций и жителей края, сообщает управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Центры управления регионом создают, чтобы упростить гражданам жизнь: куда бы ни обратился человек со своей проблемой, информация обязательно дойдет до адресата, вопрос будет решен в короткие сроки, а заявитель получит ответ, уверяют чиновники. Также отмечается, что ЦУРы помогут контролировать эффективность работы власти на местах.

В ЦУРе создадут единую "тепловую карту" обращений из всех источников. Это позволит видеть проблемы территорий и собирать информацию о текущей социально-экономической ситуации, включая здравоохранение, образование, соцзащиту, ЖКХ, дороги и транспорт, энергетику, труд и занятость. При этом взаимодействие должно вестись не только через специальные формы, но также с помощью соцсетей и мессенджеров.

В Алтайском крае в состав ЦУРа войдут представители органов исполнительной власти и подведомственных организаций. Предполагается, что Центр станет более оперативным каналом реагирования на жалобы – срок рассмотрения обращений должен сократиться.

Даешь обратную связь

Созданием ЦУРа в крае занимается управление печати и массовых коммуникаций, которым руководит Евгений Нечепуренко. В Центре будут работать и представители федеральной автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций "Диалог Регионы".

Эту структуру возглавляет экс-сотрудник администрации президента Алексей Гореславский, она является ключевым звеном в создании ЦУРов. Перед "Диалогом" стоит задача по повышению доли обработки обращений граждан в Сети с 5 % до 50 % к 2024 году. Как писал "Коммерсант", на эти цели с 2020 по 2024 год выделено 23,1 млрд рублей из бюджета нацпрограммы "Цифровая экономика".

Куратором ЦУРа в Алтайском крае станет политический вице-губернатор Денис Губин. В его обязанности войдет создание нормативно-правовых актов для деятельности ведомства, определение основных направлений развития, утверждение "дорожных карт" и отчетов по их исполнению. Также у ЦУРа будет свой технический администратор – министр цифрового развития Евгений Зрюмов. Еще один высокопоставленный чиновник – руководитель департамента по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин – будет отвечать за взаимодействие между краевыми и муниципальными властями.

Основной штат ЦУРа будет состоять из чиновников министерств и прочих ведомств, ответственных за отраслевые блоки по различным тематикам. У этих отраслевых блоков будут свои начальники, которые в пределах компетенций выстраивают работу в своем секторе. В Алтайском крае Центр управления регионом будет работать на базе портала "Госуслуги".

Пилотный  ЦУР был создан в Московской области в начале 2019 года. По заявлению властей региона, за 2019 год работа ЦУРа позволила проанализировать более 900 тысяч обращений от жителей, отследить динамику по обозначенным проблемам и своевременно принять меры для улучшения ситуации. Также утверждается, что в результате работы ЦУРа количество повторных жалоб в Московской области удалось снизить на 70%.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

7.11.2020 08:50
- гость -

на эти цели с 2020 по 2024 год выделено 23,1 млрд рублей

Ну теперь понятно кому это надо! Очередное растаскивание бюджетных средств.

7.11.2020 09:02
- гость -

Да вы что. Рабочие места.

7.11.2020 09:10
- гость -

Очередная ИБД.

7.11.2020 09:12
- гость -

Весь аппарат СССР нервно курит, такого количества чинуш в России еще Небыло, скоро походу по второму составу(дублеров) начнут создовать

7.11.2020 09:12
- гость -

Весь аппарат СССР нервно курит, такого количества чинуш в России еще Небыло, скоро походу по второму составу(дублеров) начнут создовать

7.11.2020 09:13
- гость -

Как можно цыфровизировать то чего НЕТ, откуда деньги вася

7.11.2020 09:14
ЦУРдляiPhone

Хотим чтобы по этой прекрасной программе о цифровизации всего и вся выделили деньги на разработку приложений для iPhone и android под названием ЦУР Алтайского края. В приложении каждый житель АК должен иметь возможность задать вопрос или сделать предложение краевым властям, те обязаны дать обратную связь, а задающий - должен иметь возможность поставить оценку этой обратной связи от 1 до 10. По итогам все оценки должны суммироваться и их можно было посмотреть. И чтобы эта итоговая оценка влияла на KPI губернатора при очередном переназначении

7.11.2020 09:27
- гость -

А что в даблГис нельзя нажать на администрацию края и оставить отзыв?
Ну правда, я просто сам не пробовал, пока...

7.11.2020 09:27
Гость

Очередное заморачивание мозгов и распил денег. Если проблема раньше не решалась то она и сейчас не решится. Че вы людям голову морочите

7.11.2020 09:34
гость

ещё одна прокладка между народом и властью, а они и так страшно далеки друг от друга

7.11.2020 09:37
Ольга

Блин, ну чё вы все такие негативные...... Ну а вдруг получится!

7.11.2020 09:43
- гость -

Делается все, Чтобы легче игнорить народ, не удевлюсь если после выборов Вечного и не заменимого будем видеть только ФОТО чиновников

7.11.2020 09:50
гость

В Алтайском крае с 20 ноября заработает Центр управления регионом (ЦУР). Новое ведомство должно повысить эффективность взаимодействия органов власти с населением. Указ о создании ЦУРа еще в середине октября подписал губернатор Виктор Томенко.
-------------
Еще одна орава контроля. Вспоминается покойный Жванецкий - " Подъехал на танке к белому дому, покрутил пушку в форточку губернатора и зычным голосом - кто тут обижает народ?"

7.11.2020 09:51
ПыльВглаза

Мало создать этот ЦУР - нужно убедить людей, что стоит тратить своё время, чтобы там что-то писать и пытаться что-то изменить. Ответы не должны быть отписками и люди должны видеть, что их труд не напрасен. Так как большинство предложений людей будет так или иначе упираться в финансирование, которого крайне недостаточно, предполагаю, что ответы и будут отписками. Например, вопросу ЦУРу: когда будет реализован наконец проект туннеля под жд вокзалом в Барнауле, проект которого есть аж с 1980 года? Ответ ЦУРа: проект актуализирован по состоянию на 2018 год, сметная стоимость выросла до кажется 8-9 млрд руб, пока финансирования не найдено и не предвидится, но мы про него помним и не забудем никогда

7.11.2020 09:57
- гость -

Ни одна жалоба на мусаров в прокуратуру не проходит и ни когда не пройдет

7.11.2020 10:01
- гость -

С праздником Великого Октября товарищи !

7.11.2020 10:12
- гость -

Инстаграмм губернатора не справляется с потоком жалоб. Нужно ведомство для отписок

7.11.2020 10:41
- гость -

Читая комментарии понимаешь как беспросветна основная масса населения.
Вы службу 112 используете? Единый номер для вызова аварийных служб, скорой помощи, полиции. Удобно? Удобно. Всегда дозвонишься, и звонок будет зафиксирован в базе. Его нельзя проигнорировать или забыть.
Сервисом "Мои документы" пользуетесь? Там, где все необходимые услуги от получения загранпаспорта до выдачи выписок из Госррестров. Удобно? Удобно. Режим одного окна.
Здесь аналогичная ситуация. Не в сто адресов стучаться, а в единый центр, где все ваши жалобы зафиксируют и адресуют по месту проблемы, отследят результат, дадут обратную связь.

7.11.2020 10:48
- гость -

Когда коту делать нечего, он чем занимается?

7.11.2020 10:52
- гость -

Хорошая идея - цифровое единое "окно". Но если давать ответ на жалобу по вопросу будет тот, на кого жалуются (ну как это у нас всегда и делается на самом деле) - то это пшик.

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