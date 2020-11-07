В Алтайском крае с 20 ноября заработает Центр управления регионом (ЦУР). Новое ведомство должно повысить эффективность взаимодействия органов власти с населением. Указ о создании ЦУРа еще в середине октября подписал губернатор Виктор Томенко. Аналогичные структуры в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" сейчас создаются во всех регионах по поручению президента России. Крайний срок – до 1 декабря 2020 года. В настоящий момент в Сибирском федеральном округе функционирует лишь один ЦУР – в Красноярском крае.

Все жалобы – в одном месте

Новая структура станет платформой цифрового взаимодействия госорганов, организаций и жителей края, сообщает управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Центры управления регионом создают, чтобы упростить гражданам жизнь: куда бы ни обратился человек со своей проблемой, информация обязательно дойдет до адресата, вопрос будет решен в короткие сроки, а заявитель получит ответ, уверяют чиновники. Также отмечается, что ЦУРы помогут контролировать эффективность работы власти на местах.

В ЦУРе создадут единую "тепловую карту" обращений из всех источников. Это позволит видеть проблемы территорий и собирать информацию о текущей социально-экономической ситуации, включая здравоохранение, образование, соцзащиту, ЖКХ, дороги и транспорт, энергетику, труд и занятость. При этом взаимодействие должно вестись не только через специальные формы, но также с помощью соцсетей и мессенджеров.

В Алтайском крае в состав ЦУРа войдут представители органов исполнительной власти и подведомственных организаций. Предполагается, что Центр станет более оперативным каналом реагирования на жалобы – срок рассмотрения обращений должен сократиться.

Даешь обратную связь

Созданием ЦУРа в крае занимается управление печати и массовых коммуникаций, которым руководит Евгений Нечепуренко. В Центре будут работать и представители федеральной автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций "Диалог Регионы".

Эту структуру возглавляет экс-сотрудник администрации президента Алексей Гореславский, она является ключевым звеном в создании ЦУРов. Перед "Диалогом" стоит задача по повышению доли обработки обращений граждан в Сети с 5 % до 50 % к 2024 году. Как писал "Коммерсант", на эти цели с 2020 по 2024 год выделено 23,1 млрд рублей из бюджета нацпрограммы "Цифровая экономика".

Куратором ЦУРа в Алтайском крае станет политический вице-губернатор Денис Губин. В его обязанности войдет создание нормативно-правовых актов для деятельности ведомства, определение основных направлений развития, утверждение "дорожных карт" и отчетов по их исполнению. Также у ЦУРа будет свой технический администратор – министр цифрового развития Евгений Зрюмов. Еще один высокопоставленный чиновник – руководитель департамента по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин – будет отвечать за взаимодействие между краевыми и муниципальными властями.

Основной штат ЦУРа будет состоять из чиновников министерств и прочих ведомств, ответственных за отраслевые блоки по различным тематикам. У этих отраслевых блоков будут свои начальники, которые в пределах компетенций выстраивают работу в своем секторе. В Алтайском крае Центр управления регионом будет работать на базе портала "Госуслуги".

Пилотный ЦУР был создан в Московской области в начале 2019 года. По заявлению властей региона, за 2019 год работа ЦУРа позволила проанализировать более 900 тысяч обращений от жителей, отследить динамику по обозначенным проблемам и своевременно принять меры для улучшения ситуации. Также утверждается, что в результате работы ЦУРа количество повторных жалоб в Московской области удалось снизить на 70%.