С 2021 года вырастет прожиточный минимум для пенсионеров в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о внесении изменений в закон "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2021 год". Согласно поправкам, с 2021 года минимальная сумма для пожилых людей вырастет на 501 рубль и достигнет 9573 рублей.
Как подчеркнули в пресс-службе управления региона по труду и занятости населения, материальное обеспечение неработающего пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума.
На данный момент в регионе действует заявительный порядок обращения пенсионеров за социальной надбавкой к пенсии, которая определяется исходя из установленных норм.
Комментарии
Хватит и этого.
Разве на эти издевательские крохи можно жить?
Только медленно и мучительно умирать от голодомора в полном осознании того, что "родная страна" устроила для стариков то, что в прошлом веке называлось "фашистский холокост".
И устроен этот гибридный холокост вполне преднамеренно для потомков тех, кто в ВОВ защитил жертв прошлого холокоста их потомками.
От работающих пенсионеров государство отстёгивает в пенсионный фонд,но это несчитово-неигрово ))
Молчали бы.
Нехило, на эти деньги вполне можно однушку снимать в центре