С 2021 года вырастет прожиточный минимум для пенсионеров в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о внесении изменений в закон "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2021 год". Согласно поправкам, с 2021 года минимальная сумма для пожилых людей вырастет на 501 рубль и достигнет 9573 рублей.

Как подчеркнули в пресс-службе управления региона по труду и занятости населения, материальное обеспечение неработающего пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума.

На данный момент в регионе действует заявительный порядок обращения пенсионеров за социальной надбавкой к пенсии, которая определяется исходя из установленных норм.