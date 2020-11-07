Барнаульцы жалуются на очереди в ГИБДД при постановке авто на учет

Жители Барнаула пожаловались на огромные очереди в ГИБДД при постановке автомобиля на учет. Из-за технических неполадок на "Госуслугах", автомобилистам приходится самостоятельно посещать ведомство.
Как пишут "Вести Алтай", с такой же проблемой столкнулись и в других регионах страны. Неисправность обещают устранить в ближайшие дни, а пока владельцам приходится ставить на учет свои машины в отделении.
В частности, в барнаульском подразделении ГИБДД из-за наплыва граждан работают все 12 окон регистрации, чего хватает для обслуживания до 300 человек в день. Каждому посетителю выдается талон с датой и временем обращения, однако автомобилисты еще до этого создают свою живую очередь и многие игнорируют назначенное время приема.
Комментарии
Что значит игнорируют назначенное время приема? Т.е. они идут вперед чем кто-то с талоном?
Покупаете машину, записываетесь на госуслугах на регистрацию. Очередь 1,5 мес. Не беда, распечатываете талон и так катаетесь. Пусть попробуют оштрафовать
Не будут принимать без талонов - не будут создавать очередь, по которой никто не примет. А так всегда находятся "умники", считающие возможным устанавливать свои порядки.