Гвоздики и красные флаги. Барнаульцы провели митинг в честь дня Октябрьской революции

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле отметили 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Фотокорреспондент amic.ru побывала у памятника Ленину напротив здания правительства, где коммунисты решили почтить память революционера.

Коммунистически настроенные жители города пришли к монументу с различными флагами, возложили цветы революционеру и устроили небольшой митинг, в ходе которого осудили перенос выходного дня на 4 ноября. Всего на мероприятии побывали порядка 70 человек.

Неподалеку от них свой одиночный пикет устроил алтайский оппозиционер Виктор Рау, однако его лозунг ничего общего с праздником социализма не имел. Активист стоял возле проезжей части улицы Ленина с бело-синим флагом в руках и плакатом "Путина в отставку!".