Врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса

Российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса. Он посоветовал измерить частоту своего дыхания в покое.

"Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность", – цитирует специалиста "Лента".

По его словам, особенно опасна одышка в сочетании с тахикардией. Если человек без температуры имеет одышку и учащенное сердцебиение – то нужно вызывать врача и делать КТ.