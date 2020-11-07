В Барнауле задержали мужчину, который напал на продуктовый магазин

Вечером 5 ноября мужчина напал на магазин добрый по адресу Змеиногорский тракт 110/17. Угрожая ножом он заставил продавца отдать четыре тысячи рублей.

"Группа задержания вневедомственной охраны получила информацию от оперативного дежурного отдела полиции о разбойном нападении и прибыла на место происшествия. После того, как потерпевшая описала приметы злоумышленника, все наружные наряды вневедомственной охраны приступили к его поиску и спустя полтора часа подозреваемого удалось обнаружить и задержать в другой части города, в районе железнодорожного вокзала", — рассказали в Росгвардии по Алтайскому краю.