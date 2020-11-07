Джонни Депп лишился роли в "Фантастических тварях" из-за скандала с бывшей женой

Актер Джонни Депп лишился роли мага Грин-де-Вальда в очередном фильме франшизы "Фантастические твари". Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

Исходя их сообщения, студия Warner Bros. решила расторгнуть контракт с Деппом. Он поблагодарил фанатов за поддержку и заявил, что намерен подавать апелляцию на решение суда по делу против журнала The Sun, который опубликовал статью о том, что актер избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд. В одном из разговоров актриса призналась, что бывший муж избивал ее, и суд встал на сторону издания.

"Сюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию", – написал Депп.