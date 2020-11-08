Алтайская прокуратура помогла инвалиду приобрести жилье

Прокуратура Алтайского края провела проверку по заявлению инвалида, страдающего тяжелой формой заболевания. Женщина была включена в сводный реестр граждан, нуждающихся в предоставлении по договору социального найма жилых помещений.
С 2012 года женщина ждала свою квартиру.
"В 2019 и 2020 г. в краевом бюджете предусмотрено финансирование, достаточное для приобретения жилья указанным гражданам. Вместе с тем жилым помещением заявительница не обеспечена ввиду признания несостоявшимися аукционов, проведенных КГКУ "Региональное жилищное управление", по причине отсутствия заявок", – рассказали в ведомстве.
Прокурор вынес представление РЖЦ и оно было удовлетворено. Заявительнице предоставили квартиру площадью 43,7 кв.м.
Комментарии
А когда эту ОПГ ликвидируют?!