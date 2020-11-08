Алтайская прокуратура помогла инвалиду приобрести жилье

Прокуратура Алтайского края провела проверку по заявлению инвалида, страдающего тяжелой формой заболевания. Женщина была включена в сводный реестр граждан, нуждающихся в предоставлении по договору социального найма жилых помещений.

С 2012 года женщина ждала свою квартиру.

"В 2019 и 2020 г. в краевом бюджете предусмотрено финансирование, достаточное для приобретения жилья указанным гражданам. Вместе с тем жилым помещением заявительница не обеспечена ввиду признания несостоявшимися аукционов, проведенных КГКУ "Региональное жилищное управление", по причине отсутствия заявок", – рассказали в ведомстве.

Прокурор вынес представление РЖЦ и оно было удовлетворено. Заявительнице предоставили квартиру площадью 43,7 кв.м.