Житель Алтайского края украл телефон у 7-летнего ребенка на детской площадке

Жительница Бийска обратилась в полицию с заявлением, что у ее 7-летнего сына на детской площадке украли телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отметили в ведомстве, во время осмотра места происшествия и опроса свидетелей полицейские выяснили, что ребенок оставил девайс без присмотра, а через некоторое время он просто исчез.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Он признался в содеянном и вернул телефон. Полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.