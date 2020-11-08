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Новости

Алексей Навальный приехал на Алтай

, ИА "Амител"
Об этом политик сообщил в своем Instagram, но не все в это поверили

Российский политик Алексей Навальный приехал в Горный Алтай. Запись с соответствующей геометкой опубликована в его Instagram-аккаунте.

Судя по публикации, Навальный встретился с известным предпринимателем Евгением Чичваркиным. Деятели обсуждали политические вопросы.

"Так долго говорили с Чичваркиным о судьбе России, что начали рвать на себе одежду", – говорится в посте.

Эту же информацию на своей странице подтвердил и Чичваркин. По словам бизнесмена, встреча с политиком прошла "в его тайной резиденции в Горном Алтае", а темой для беседы стали "радикальные экономические, социальные и политические реформы, которые приведут Россию к свободе и процветанию".

Впрочем, не исключено, что новость о приезде Навального на Алтай может быть просто шуткой. На фотографии со страницы Евгения Чичваркина видно, что он беседует с Навальным на скамье, на спинке которой отчетливо прослеживается надпись на немецком языке. Некоторые комментаторы предположили, что оппозиционер на самом деле находится в Германии.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.11.2020 11:25
krash

Ну и нафига он нам тут сдался?
Вот кактаются такие вот уроды повсюду - разносят всякую заразу.
Сидели бы в своих городах и регионах и короны бы небыло.
Шляются все как прости...те, черти кто....где попало.

8.11.2020 11:32
Filin

опять упьются и "отравятся"

8.11.2020 11:34
- гость -

Срочно изъять отовсюду "Новичок", а то снова нажрется.

8.11.2020 11:36
- гость -

Тролит поцреотню

8.11.2020 11:38
- гость -

8.11.2020 11:32
Filin

Российские власти признали отравление

8.11.2020 11:39
- гость -

Скорее всего изучают реакцию бандитов. Смотрят, а появятся ли в секретной резиденции Чичваркина бандиты в масках, будут ли всё обрызгивать новичком в надежде довершить начатое.

8.11.2020 11:43
гость

Гнать тряпкой сцанной с Алтая

8.11.2020 11:45
док

Гнать петушару из России вместе с чичваркиным поганой метлой!!!

8.11.2020 11:49
Вова, плешивый карлик.

Российские власти признали отравление

Быстрее у бункерного появятся волосы и причёска как у Варламова, чем этот режим признает отравление Навального.

8.11.2020 11:55
- гость -


8.11.2020 11:49
Вова, плешивый карлик.

Отравление братва уже признала, но забугорьем...

"Алексей Навальный мог бы отравлен западными спецслужбами, которые хотели сделать ключевую фигуру российской оппозиции "сакральной жертвой" – вроде как для оживления протестов РФ. Так заявил в интервью РИА "Новости" (Дмитрию Киселеву) директор СВР РФ Сергей Нарышкин. Тем самым г-н Нарышкин дал понять, что имело место таки всамделишное отравление оппозиционера, а не какой-то там несчастный случай, как прежде утверждали многие представители околокремлевских кругов".

8.11.2020 11:59
- гость -

Шуткуют хлопцы. Снимки сделаны в Германии.

8.11.2020 11:59
- гость -

8.11.2020 11:49
Вова, плешивый карлик.

Не признались что они отправили,а признали отравление

8.11.2020 12:05
- гость -

Шуткуют хлопцы. Снимки сделаны в Германии.

Минздрав РА дружно перекрестился

8.11.2020 12:14
- гость -

Алексей Навальный мог бы отравлен западными спецслужбами

Да это же шоу для потриотов у которых вместо мозгов вата! Им там уже более 10 различных версий предложили.

8.11.2020 12:18
- гость -

Ну на кой нам нужен этот -к! Пусть едет обратно в лапландию и лижет пиндосне! Подставил страну перед западной шушерой и раскатывает как ни в чем не бывало! Сталин восстань!

8.11.2020 12:33
- гость -

Интересно,сколько отморозков в офлайн выйдут брызгать соплями когда реально Алексей приедет?

8.11.2020 12:34
- гость -

8.11.2020 12:18
- гость -

Завидуешь? Лижешь бункерной братве, а оно все хуже и хуже, да?

8.11.2020 12:34
- гость -

"Глава СВР объясняет Киселеву, что Навального отравили как "сакральную жертву", а МВД синхронно выпускает пресс-релиз про приступ панкреатита из-за диет. Создайте уже медведомственную комиссию по координации вранья"!

8.11.2020 12:39
- гость -

Интересно,сколько отморозков в офлайн выйдут брызгать соплями когда реально Алексей приедет?

Сколько наймут, столько и выйдет. У них даже отморозки есть, способные не только соплями брызгать, но и зелёнкой, и новичком.

8.11.2020 12:39
- гость -

А вы в ноябре в Горном тоже в футболке ходите? )))))

8.11.2020 12:39
- гость -


8.11.2020 12:18
- гость -

Не буди лихо ....! Если Сталин восстанет, то будет дело антикоммунистов - и все бывшие члены КПСС, начиная с президента, на дыбе расскажут, как уничтожали ленинскую партию и социализм, и как они обогатились за счет населения...

8.11.2020 12:42
- гость -

Если Сталин восстанет

Сралин сдох и давно сгнил! Его дело живёт только в больных умах.

8.11.2020 12:44
- гость -

А вы в ноябре в Горном тоже в футболке ходите? )))))

Ну вот зачем такие вопросы? Вы же испортили всё веселье!

8.11.2020 12:48
- гость -

а темой для беседы стали "радикальные экономические, социальные и политические реформы, которые приведут Россию к свободе и процветанию".

С участием Чичваркина? Свят, свят...

8.11.2020 12:49
- гость -

В горном снег, грязь. На фото явно не россия

8.11.2020 13:08
- гость -

Политик? Я бы определил его статус, да АМИК забанит. А то б приехал, отравления или другого убийства сие существо не заслуживает, а вот в рожу бы я ему плюнул.

8.11.2020 13:09
- гость -

8.11.2020 11:59
- гость -
Когда вы поймёте, что на троллей вестись не надо? Пусть тявкает в пустоту, нет его.

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