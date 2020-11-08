Алексей Навальный приехал на Алтай

Российский политик Алексей Навальный приехал в Горный Алтай. Запись с соответствующей геометкой опубликована в его Instagram-аккаунте.

Судя по публикации, Навальный встретился с известным предпринимателем Евгением Чичваркиным. Деятели обсуждали политические вопросы.

"Так долго говорили с Чичваркиным о судьбе России, что начали рвать на себе одежду", – говорится в посте.

Эту же информацию на своей странице подтвердил и Чичваркин. По словам бизнесмена, встреча с политиком прошла "в его тайной резиденции в Горном Алтае", а темой для беседы стали "радикальные экономические, социальные и политические реформы, которые приведут Россию к свободе и процветанию".

Впрочем, не исключено, что новость о приезде Навального на Алтай может быть просто шуткой. На фотографии со страницы Евгения Чичваркина видно, что он беседует с Навальным на скамье, на спинке которой отчетливо прослеживается надпись на немецком языке. Некоторые комментаторы предположили, что оппозиционер на самом деле находится в Германии.