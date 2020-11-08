В барнаульский зоопарк привезут самца альпака

В барнаульском зоопарке вскоре будет пополнение. Из Ленинградской области туда привезут самца альпака, пишет Barnaul 22.

"Переговоры прошли успешно, уже оформляют документы, договариваются с авиакомпанией", – сообщил директор "Лесной сказки" Сергей Писарев.

Как отмечается, животному уже подыскали место в зверинце. В Барнаул он прибудет совсем скоро.

Альпака – домашнее мозоленогое животное, которое разводят в высокогорном поясе Южной Америки. На сегодняшний день там обитает около трех миллионов особей, большая часть из которых населяет Перу. Выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают одеяла, пледы и одежду, а из меха изготавливают предметы для дома.