Мотузная попросила подписчиков купить ей билет в Санкт-Петербург

Уроженка Барнаула Мария Мотузная, которую в 2018 году обвиняли в оскорблении чувств верующих и экстремизме, попросила подписчиков скинуться ей на билет до Санкт-Петербурга.
Как сообщает "Московский комсомолец", соответствующую запись девушка опубликовала в "Твиттере" и даже оставила номер банковской карты. Однако вместо того, чтобы выполнить просьбу, подписчики посоветовали Мотузной пойти работать.
"Маша, найди работу", — написал один из пользователей соцсети.
Напомним, что Мария Мотузная получила известность после скандального обвинения из-за мемов во "ВКонтакте". Тогда против нее возбудили два уголовных дела по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих.
История Мотузной получила широкий резонанс после того, как она рассказала об этом в соцсетях. Позднее статью 282 УК РФ частично декриминализировали и дело закрыли, а девушке выплатили компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Комментарии
Дык у Мазутной это и есть работа. Трудная и опасная
Сначала сделала нам ручкой,теперь на возвращение побирается.Пусть на вокзал шлёпает с плакатиком и там гривны клянчит...
Наталья помоги...
Не ту сторону ты, Маха, выбрала. Пошла бы в Ер - тратила бы на такси как Антоха Шипулин овер 150 тыр в месяц - хоть в Питер ухать можно, хоть во Владик. И о донатах просить бы никого не пришлось - все за счет россиян
Я бы эту псину на цепь посадил, прямо за кольцо в носяре.
Що опять? Ей кажется уже какие то неадекваты собирали средства, чтобы уехать...
прямо за кольцо
Да мы уже давно в курсе, что у вас потриотов, от этого кольца аж искры из пятой точки лететь начинают.
Я бы эту псину на цепь посадил, прямо за кольцо в носяре.
Но за неимением такой возможности сделал как Дзюба?