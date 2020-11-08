Мотузная попросила подписчиков купить ей билет в Санкт-Петербург

Уроженка Барнаула Мария Мотузная, которую в 2018 году обвиняли в оскорблении чувств верующих и экстремизме, попросила подписчиков скинуться ей на билет до Санкт-Петербурга.

Как сообщает "Московский комсомолец", соответствующую запись девушка опубликовала в "Твиттере" и даже оставила номер банковской карты. Однако вместо того, чтобы выполнить просьбу, подписчики посоветовали Мотузной пойти работать.

"Маша, найди работу", — написал один из пользователей соцсети.

Напомним, что Мария Мотузная получила известность после скандального обвинения из-за мемов во "ВКонтакте". Тогда против нее возбудили два уголовных дела по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих.

История Мотузной получила широкий резонанс после того, как она рассказала об этом в соцсетях. Позднее статью 282 УК РФ частично декриминализировали и дело закрыли, а девушке выплатили компенсацию в размере 100 тысяч рублей.