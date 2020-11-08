Умер почетный профессор АГМУ Валерий Киселев

Почетный профессор Алтайского медуниверситета, член-корреспондент РАН Валерий Киселев скончался 7 ноября на 78-м году жизни в Барнауле. Об этом сообщили на сайте АГМУ.

По информации "Комсомольской правды", у ученого был коронавирус. Однако помимо этого, мужчина имел и другие тяжелые заболевания.

Прощание состоится во вторник, 10 ноября, в 12:00 на территории Черницкого кладбища по адресу Пионерская, 2г.

Валерий Киселев родился 16 декабря 1942 года в Иркутске. В 1966 году он окончил лечебный факультет АГМУ, где прошел путь от аспиранта до декана лечебного факультета (1972).

В 1984 году он защитил докторскую диссертацию, а в 1986-м стал профессором. Позднее Киселев возглавлял ряд научно-исследовательских учреждений. В 1997 году его избрали членом-корреспондентом РАМН, а в 2014-м – членом-корреспондентом РАН.

Валерий Киселев также автор порядка 300 научных публикаций. В их числе 14 монографий, двухтомный учебник для студентов вузов по основам физиологии человека, первый в России двухтомник учебных программ для ЭВМ по курсу нормальной физиологии.