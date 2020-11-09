Врач рассказал, как быстро уснуть

Заместитель главврача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй назвал способы быстрее уснуть. По его словам, для этого нужно вставать не позднее 7 утра и пораньше ложиться спать.

"Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то вы сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха", – приводит его слова РИА Новости.

При этом в последний час перед сном нужно перестать использовать смартфон, поскольку синий свет от экрана затрудняет выработку гормона сна – мелатонина. К тому же, для быстрого засыпания стоит отказаться от стимулирующих напитков, например, кофе.

Также медик рекомендовал перед сном принимать горячую ванну, выполнять упражнения для брюшного дыхания и читать книги.