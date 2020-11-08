31 вагон поезда сошел с рельсов под Новосибирском. Фото и видео

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В Новосибирской области сошел с рельсов 31 вагон товарного поезда. Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили по данному факту уголовное дело, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

"Предварительно установлено, что 8 ноября 2020 года около 16 часов местного времени на ст. Татарская Новосибирской области произошел сход 31 вагона, груженных щебнем, — уточнили следователи. — В результате происшествия никто не пострадал".

Правоохранители выявили признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

На месте происшествия работает следственная группа. Она выясняет обстоятельства случившегося.