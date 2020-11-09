Очередное заседание на тему долгостроя на Ленина, 195а прошло в Барнауле

Замглавы Барнаула по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксана Финк провела заседание по вопросам долгостроя на Ленина, 195а. Представитель застройщика рассказал о намерении до 20 ноября подать заявление о приемке дома.

"Учитывая, что межведомственная приемка продлится определенное время, администрацией города рекомендовано застройщику в целях сокращения срока ожидания дольщиками сдачи жилого дома предоставлять необходимые документы в госинспекцию в рабочем порядке, не дожидаясь конца месяца. С той же целью – сократить срок сдачи жилого дома – застройщику рекомендовано рассмотреть возможность разделения объекта по пр. Ленина, 195а, на две очереди: до конца года ввести в эксплуатацию жилую часть, 3-4-ю блок-секции, после, по мере завершения работ, подземную автопарковку", – цитирует пресс-служба мэрии Оксану Финк.

Замруководителя компании "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский рассказал, что по состоянию на 6 ноября выполнено благоустройство прилегающей территории. До 10 ноября в третью блок-секцию подадут отопление, а в четвертой блок-секции ведутся работы по стяжке полов, через неделю пройдет установка батарей, а к концу месяца завершат остекление.