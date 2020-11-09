Телефонные мошенники похитили у жительницы Алтайского края почти 210 тысяч рублей

В селе Степном Алтайского края мошенники похитили у сельчанки почти 210 тысяч рублей. Женщина знала о преступных схемах "банковских работников", но все равно попалась на уловку злоумышленников.
Как рассказала 33-летняя жительница села полицейским, накануне ей поступил звонок с телефона, начинающегося с кода "495". Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что специалисты зафиксировали попытку входа в онлайн-кабинет для оформления кредита. Чтобы избежать последствий, ей предложили выполнить ряд действий.
Женщина доверилась незнакомцам и под диктовку сама оформила на себя заем и перевела средства на счет мошенников. При этом пострадавшая призналась, что не раз читала в СМИ о подобных обманных схемах.
Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".
Комментарии
все правильно, если нет ума, то и денег не должно быть
Вот мне интересно, этот вид мошенничества процветает с попустительства банков, полиции или всех вместе??? Если человек выложил картинку в интернет, то его быстро найдут и накажут, а тут найти не могут.., но больше чем уверен, что не хотят.
КАК???
этот вид мошенничества процветает с попустительства банков, полиции или всех вместе???
Вот они все вместе. И банки и ЦБ и полиция и прочие ОБЭПы и отделы. А также всякие Webmoney Yandex-деньги и прочие интернет-кошельки. Вся современная индустрия, законодательство и принципы экономики говорят о том, что вор НЕ должен сидеть в тюрьме.
Ну а если ты честный человек, и тебя обокрали или ограбили - тебя еще и родная полиция привлечет за преступную халатность, так что свои проблемы безопасней решать самому...
Как удобно, что можно оформить кредит без визита в банк!