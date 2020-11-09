Телефонные мошенники похитили у жительницы Алтайского края почти 210 тысяч рублей

В селе Степном Алтайского края мошенники похитили у сельчанки почти 210 тысяч рублей. Женщина знала о преступных схемах "банковских работников", но все равно попалась на уловку злоумышленников.

Как рассказала 33-летняя жительница села полицейским, накануне ей поступил звонок с телефона, начинающегося с кода "495". Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что специалисты зафиксировали попытку входа в онлайн-кабинет для оформления кредита. Чтобы избежать последствий, ей предложили выполнить ряд действий.

Женщина доверилась незнакомцам и под диктовку сама оформила на себя заем и перевела средства на счет мошенников. При этом пострадавшая призналась, что не раз читала в СМИ о подобных обманных схемах.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".