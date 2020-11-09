За минувшие сутки Республике Алтай умерли три человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации COVID-19.

Скончались 82-летний житель Горно-Алтайска и 70-летний житель Чемальского района. У них были диагностированы коронавирусная инфекция, пневмония и сопутствующие заболевания. Кроме того, 9 ноября умер 68-летний житель Онгудайского района. По заключению патологоанатомов, смерть наступила от COVID-19.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрирован 71 летальный исход у пациентов с COVID-19, из которых 65 – от вируса, еще шесть – от иных причин.

Также оперштаб проинформировал о еще 100 новых случаях заболевания COVID-19. Диагноз подтвердился у 43 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у шести человек; у 42 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 12 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у одного жителя Кош-Агачского района; у одного жителя Усть-Канского района; у одного жителя Шебалинского района.

Всего за время пандемии в регионе подтвердили 8908 случаев заболевания. Выздоровели 6223 человека, 69 из них – за последние сутки.