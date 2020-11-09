РБК: нескольких министров отправят в отставку в ближайшее время

9 ноября Владимир Путин отправит в отставку руководство четырех министерств: Минэнерго, Минприроды, Минтранса и Минстроя. Об этом сообщает РБК.
Отставку Александра Новака, Дмитрия Кобылкина и Евгения Дитриха изданию подтвердили источники. Два источника, близких к правительству, рассказали, что Новака повысят до вице-премьера. Об отставке Владимира Якушева РБК сообщил источник в компании, которая работает с Минстроем.
Предполагается, что президент Владимир Путин подпишет указ об отставке министров, а затем об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры преемников. Затем претенденты будут рассмотрены Госдумой, отметил собеседник издания.
Комментарии
Сделать газпром убыточным это не шутка, это достижение ! повышать таких министров нада, повышать!
путин, уже 21 год, отправляет всех в отставки.
путин отправил в отставку уже 5 го! - президента США.
Уже 6го-президента Украины!
А когда же наконец и кто, ОТПРАВИТ САМОГО путина в ОТСТАВКУ!
И остальных туда же
продолжается грандиозный налоговый манёвр в нефтегазовой отрасли, при котором экспортные пошлины постепенно снижаются, а налог на добычу полезных ископаемых растёт, – таким образом, экспорт становится ещё выгоднее, а налоговая нагрузка на топливо внутри страны – больше.(с)