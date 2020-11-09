РБК: нескольких министров отправят в отставку в ближайшее время

9 ноября Владимир Путин отправит в отставку руководство четырех министерств: Минэнерго, Минприроды, Минтранса и Минстроя. Об этом сообщает РБК.

Отставку Александра Новака, Дмитрия Кобылкина и Евгения Дитриха изданию подтвердили источники. Два источника, близких к правительству, рассказали, что Новака повысят до вице-премьера. Об отставке Владимира Якушева РБК сообщил источник в компании, которая работает с Минстроем.

Предполагается, что президент Владимир Путин подпишет указ об отставке министров, а затем об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры преемников. Затем претенденты будут рассмотрены Госдумой, отметил собеседник издания.