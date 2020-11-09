Путин поручил выделить регионам дополнительные деньги на закупку лекарств от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на покупку лекарств для борьбы с COVID-19.

Как отмечает пресс-служба Кремля, средства выдаются на безвозмездной основе для лечения больных коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Также средства пойдут на закупку СИЗ, увеличение объемов тестирование на COVID-19 и укрепление материально-технической базы больниц.

Также Путин поручил Минздраву, Минпромторгу и главам субъектов РФ доложить до 20 ноября о мерах по обеспечению больных бесплатными препаратами для лечения коронавируса.