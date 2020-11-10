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Новости

Больше не "коробочка". Дворец спорта дождался большого экрана для трансляции матчей

, ИА "Амител"
Главная спортивная арена края полностью преобразится летом 2021 года

Фото: amic.ru

Мультимедийный экран установили на фасаде барнаульского Дворца спорта "Титов-Арена". Его монтаж длился около двух недель. С 9 ноября на экране стали крутить анонсы ближайших матчей команды "Динамо-Алтай", а также рекламу спонсоров клуба. Установка экрана – один из последних этапов завершения реконструкции главной спортивной арены Алтайского края. Полностью обновленный фасад будет готов летом 2021 года, рассказал amic.ru управляющий "Титов-Арены" Евгений Якунин.

Размер экрана – 6х12 метров. Транслировать на нем планируют не только домашние матчи "Динамо-Алтай", а также другие спортивные соревнования, включая Олимпиаду и чемпионаты мира. Сейчас из-за ограничений матчи барнаульской команды проводят без зрителей.

Ремонт фасада планировали завершить еще в этом году. Здание успели обшить только сэндвич-панелями темно-синего цвета. По задумке архитекторов, на фасаде арены должны были сделать второй слой панелей – но уже белого цвета. Однако вмешалась пандемия. Из-за матчей без зрителей и отмены концертов владелец спортивного объекта – бизнесмен Михаил Дроздов – не досчитался миллионов рублей. Поэтому строительные работы пришлось отложить до лучших времен. Согласно задумке авторов проекта, благодаря белым панелям должен получиться образ "резаного" льда.

Обновленную "Титов-Арену" торжественно открыли в сентябре 2019 года. Михаил Дроздов выкупил объект у "Крайсовпрофа" за 200 миллионов рублей. Сразу после сделки внутри дворца провели капитальный ремонт. В процессе реконструкции число посадочных мест удалось увеличить с 3800 до 4600. В отремонтированном фойе открыли два кафе. На первом этаже появился официальный магазин спортивной атрибутики "Динамо-Алтай". Проект реконструкции Дворца спорта вызвал неоднозначную реакцию у градостроительного совета Барнаула. В частности, их не устроило цветовое решение спортивного объекта, которое не вписывается в архитектурный ансамбль центра города. Многие архитекторы и общественники называли новый вид главной арены края "коробочкой".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.11.2020 08:42
Андрей

название деградантское, в духе Гоголь начало, сага новолуние - бессмысленное и беспощадное, какая Арена? и причем здесь Титов?

10.11.2020 08:50
- гость -

Арена-сооружение для проведения массовых мероприятий(спортивных и зрелищных).

10.11.2020 08:59
Андрей

Арена - исторически открытая площадка

10.11.2020 09:11
Eugene

Согласен, было название "Дворец спорта" , что было нужно?

10.11.2020 09:21
- гость -

а причем тут дворец? Дворец это с колоннами - где король сидит

10.11.2020 09:23
- гость -

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