Двое детей получили ожоги при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Следственный комитет Алтайского края проводит проверку по факту пожара в райцентре Тогульского района, при котором получили ожоги четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик.

Как пишет пресс-служба регионального СУ СКР, ночью 9 ноября произошло возгорание частного дома, в котором живет семья с пятью детьми. В результате пожара двух несовершеннолетних доставили в больницу, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Следственная группа осмотрела место происшествия и назначила необходимые экспертизы. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Как отмечает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила около 45 квадратных метров, в тушении участвовали четверо спасателей и две автоцистерны.