Песков: ситуация с COVID-19 в России "тревожная"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России тревожной. По его словам, штаб правительства ежечасно занимается этим вопросом.

"Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством", – цитирует Пескова РИА Новости.

Отдельно представитель главы государства высказался о локдауне. По его словам, не все страны идут на глобальные ограничения из-за COVID-19, поскольку имеют потенциал, необходимый "избежать полной остановки экономики".

Песков заметил, что в России ограничения следует вводить точечно и такая возможность есть у глав регионов в рамках особых полномочий.