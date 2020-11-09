Алтайского ветеринара обвиняют в получении крупной взятки

СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении ведущего ветеринарного врача КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Усть-Калманскому району". Его обвиняют в получении крупной взятки.

"По версии следствия, подозреваемый получил лично взятку в размере более 187 тысяч рублей путем перечисления на банковские карты от гражданина, являющегося заготовителем меда. Взятка предназначалась за оформление протоколов лабораторных исследований и ускоренного порядка получения ветеринарно-сопроводительных документов", – рассказали в СК по региону.

Расследование уголовного дела продолжается.